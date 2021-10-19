Инвесторы в жилье должны нести ответственность наравне с застройщиками – Игорь Никонов

Основатель компании KAN Development Игорь Никонов рассказал Фокусу о том, куда движутся цены на недвижимость, рисках инвесторов, ипотеке, идеальной модели развития жилого строительства и кто должен спасать недострои

Ответы на эти вопросы он дал в большом интервью Фокусу. Среди прочего он высказал мысль о том, что и покупатели жилья также виновны в том, что появляются аферисты и недостроенное жилье

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Проблемные стройки — это то, за что не раз критиковали и парламент, который не принимает вменяемых законов для контроля строительства, и местную власть. Вспомните прогоревшие "Укрбуд", "Аркаду". Каковы шансы, что такие истории в Украине закончатся?

— Шанс есть, если будут банковское финансирование и личные гарантии девелопера. Нужна такая структура, чтобы девелопер не мог забрать деньги из проекта для каких-то своих целей. У "Аркады" был свой банк, они устроили все так, чтобы удобно было вывести деньги инвесторов. Сейчас есть проект закона, хотят всех заставить продавать недвижимость через ФФС, то есть банки-управители. Но это не выход. Выход — чтобы другие банки кредитовали, не связанные с девелоперами. Тогда банк понимает цену вопроса и точно все отрегулирует, проконтролирует. Также стоит помнить о рисках. Обычно застройщик — это общество с ограниченной ответственностью. Сами люди должны понимать: хотите рисковать и купить дешевле? Это ваши риски. Не надо считать, что государство должно гарантировать за девелопера. Нет, не должно.

Как сами инвесторы должны оценивать компании-застройщики, на что обращать внимание, чтобы не влипнуть в недострой?

— Люди несут ответственность, покупая у мошенников. Из-за глупости и жадности они покупают в проектах, которые с большой долей вероятности не достроят. Бесплатный сыр — в мышеловке. Инвесторы также виноваты, как, например, известный всем застройщик Войцеховский. Инвестор должен обращать внимание на репутацию, на построенную инфраструктуру. Если инфраструктура строится параллельно, значит, у компании есть резервы. Если только дома, а инфраструктура "потом", это значит, что средств мало или нет. Всегда можно подождать, если есть сомнения. Да, будет дороже, но риск ниже, — рассказал Фокусу Игорь Никонов