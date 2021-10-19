Інвестори в житлі повинні нести відповідальність нарівні з забудовниками — Ігор Ніконов

Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов розповів Фокусу про те, куди рухаються ціни на нерухомість, ризики інвесторів, іпотеку, ідеальну модель розвитку житлового будівництва і хто повинен рятувати недобудови

Відповіді на ці питання він дав у великому інтерв'ю Фокусу. Серед іншого він висловив думку про те, що й покупці житла також винні в тому, що з'являються аферисти та недобудоване житло

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Проблемні будівництва — це те, за що не раз критикували і парламент, який не приймає осудних законів для контролю будівництва, і місцеву владу. Згадайте "Укрбуд", "Аркаду", які прогоріли. Які шанси, що такі історії в Україні закінчаться?

- Шанс є, якщо будуть банківське фінансування й особисті гарантії девелопера. Потрібна така структура, щоб девелопер не міг забрати гроші з проекту для якихось своїх цілей. В "Аркади" був свій банк, вони влаштували все так, щоб зручно було вивести гроші інвесторів. Зараз є проект закону, хочуть усіх змусити продавати нерухомість через ФФБ, тобто банки-управителі. Але це не вихід. Вихід — щоб інші банки кредитували, не пов'язані з девелоперами. Тоді банк розуміє ціну питання й точно все відрегулює, проконтролює. Також варто пам'ятати про ризики. Зазвичай забудовник — це товариство з обмеженою відповідальністю. Самі люди повинні розуміти: хочете ризикувати й купити дешевше? Це ваші ризики. Не треба вважати, що держава повинна гарантувати за девелопера. Ні, не повинна.

Як самі інвестори повинні оцінювати компанії-забудовників, на що звертати увагу, щоб не влипнути в недобуд?

- Люди несуть відповідальність, купуючи в шахраїв. Через дурість і жадібність вони купують у проектах, які з великою часткою ймовірності недобудують. Безкоштовний сир — у мишоловці. Інвестори також винні, як, наприклад, відомий всім забудовник Войцеховський. Інвестор повинен звертати увагу на репутацію, на побудовану інфраструктуру. Якщо інфраструктура будується паралельно, значить, у компанії є резерви. Якщо тільки вдома, а інфраструктура "потім", це означає, що коштів мало чи немає. Завжди можна почекати, якщо є сумніви. Так, буде дорожче, але ризик нижчий, — розповів Фокусу Ігор Ніконов