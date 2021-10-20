В масштабной аварии на трассе Киев-Одесса погибли три человека. Дорога заблокирована (видео)
Авария произошла в пять утра, когда дорогу затянул густой туман
На 313 километре трассы Киев-Одесса этим утром произошла авария со множеством автомобилей. По данным полиции, разбились два грузовика и три легковых автомобиля. После столкновения машины загорелись. Об этом сообщают в Нацполиции.
Предварительно, машины столкнулись из-за густого тумана. Три человека погибли, 19 – получили травмы, — об этом сообщают одесские СМИ. В Нацполиции отметили, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставили восемь пострадавших. Среди них пятеро подростков в возрасте от 15 до 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы и рубленые раны.
Количество погибших и их личности устанавливаются, на месте аварии все еще работают спецслужбы. На одном из первых видео, появившихся в Сети, видно, как пылает грузовик, врезавшийся в отбойник. На видео, которое сняли полицейские, можно различить в сгоревшем кузове предметы, похожие на бочки. Что перевозили грузовики и что именно стало причиной возгорания — пока не сообщается.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Пока известно, что трасса заблокирована и проезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской дороге. С места события очевидцы сообщают, что в сторону Киева выстроилась многокилометровая пробка и ни одна съемочная группа туда не успела добраться.