В масштабной аварии на трассе Киев-Одесса погибли три человека. Дорога заблокирована (видео)

Авария произошла в пять утра, когда дорогу затянул густой туман

На 313 километре трассы Киев-Одесса этим утром произошла авария со множеством автомобилей. По данным полиции, разбились два грузовика и три легковых автомобиля. После столкновения машины загорелись. Об этом сообщают в Нацполиции.

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Предварительно, машины столкнулись из-за густого тумана. Три человека погибли, 19 – получили травмы, — об этом сообщают одесские СМИ. В Нацполиции отметили, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставили восемь пострадавших. Среди них пятеро подростков в возрасте от 15 до 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы и рубленые раны.

[ + – ] Одно из первых видео, снятых на месте аварии

Количество погибших и их личности устанавливаются, на месте аварии все еще работают спецслужбы. На одном из первых видео, появившихся в Сети, видно, как пылает грузовик, врезавшийся в отбойник. На видео, которое сняли полицейские, можно различить в сгоревшем кузове предметы, похожие на бочки. Что перевозили грузовики и что именно стало причиной возгорания — пока не сообщается.

Фото: Нацполиция

[ + – ] Сгоревшие машины на трассе Киев-Одесса Фото: Нацполиция

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Авария на трассе Киев-Одесса

Пока известно, что трасса заблокирована и проезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской дороге. С места события очевидцы сообщают, что в сторону Киева выстроилась многокилометровая пробка и ни одна съемочная группа туда не успела добраться.