У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини. Дорога заблокована (відео)

Аварія сталася о п'ятій ранку, коли дорогу затягнув густий туман.

На 313 кілометрі траси Київ-Одеса цього ранку сталася аварія з безліччю автомобілів. За даними поліції, розбилися дві вантажівки і три легкові автомобілі. Після зіткнення машини загорілися. Про це повідомляють в Нацполіції.

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Попередньо, машини зіткнулися через густий туман. Три людини загинули, 19 — отримали травми, — про це повідомляють одеські ЗМІ. У Нацполіції зазначили, що в Любашівську центральну районну лікарню з місця аварії доставили вісім постраждалих. Серед них п'ятеро підлітків у віці від 15 до 16 років. У всіх політравми, забиті місця, переломи і рубані рани.

[ + – ] Одне з перших відео, знятих на місці аварії

Кількість загиблих і їх особи встановлюються, на місці аварії все ще працюють спецслужби. На одному з перших відео, що з'явилися в мережі, видно, як палає вантажівка, що врізалася у відбійник. На відео, яке зняли поліцейські, можна розрізнити в згорілому кузові предмети, схожі на бочки. Що перевозили вантажівки і що саме стало причиною загоряння — поки не повідомляється.

Фото: Нацполіція

[ + – ] Згорілі машини на трасі Київ-Одеса Фото: Нацполіція

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

[ + – ] Аварія на трасі Київ-Одеса

Поки відомо, що траса заблокована і проїзд у сторону Одеси здійснюється по Старокиївській дорозі. З місця події очевидці повідомляють, що в сторону Києва вишикувався багатокілометровий затор і жодна знімальна група туди не встигла дістатися.