В Украине упростили правила самоизоляции при въезде в страну

Теперь приложение "Вдома" будет проверять только наличие ПЛР-теста или теста на антиген. Делать фото и сообщать данные геолокации больше не понадобится.

В Украине решили изменить механизм работы приложения "Вдома", с помощью которого отслеживают, как проходят самоизоляцию недавно прибывшие в страну люди. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации на официальном сайте.

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Прежде требовалось установить приложение на границе, и дальше, по прошествии трех суток система начинала отслеживать, как пользователи самоизолируется.

Требовалось беспрерывно фотографироваться и активировать GPS по запросу приложения. Система сравнивала полученные фотографии с прежними, и по геолокации определялось текущее местонахождение.

Впредь больше не придется делать фотографии и передавать свои геоданные. После въезда в нужно будет в течение 72 часов сделать тест на COVID-19 и скачать приложение, которое проверит наличие теста.

Даже не обязательно сохранять приложение в телефоне: его можно будет удалить, если тест окажется отрицательным. Если положительным — тогда информация о человеке будет передана полиции.

При проверке тех, кто на самоизоляции, полиция будет использовать выборочный подход.

Скачивать приложение "Вдома" и самоизолироваться после въезда не нужно, если есть хотя бы одна прививка от коронавирусной инфекции.

Самоизоляция не будет обязательной даже если человек не вакцинировался. Понадобится пройти ПЦР-тест в лаборатории, верифицированной Министерством здоровья Украины, или экспресс-тестирование на антиген. Но это не то же самое, что и тест на антитела, который не считается подтверждением.

Ранее Фокус сообщал, что Конституционный суд признал карантинные ограничения неконституционными, однако отменить их не смог. Среди прочего это запрет на массовые мероприятия, ограничения в работе общепита, прекращение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.