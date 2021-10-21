В Україні спростили правила самоізоляції після в'їзду в країну

Тепер додаток "Вдома" перевірятиме тільки наявність ПЛР-тесту або тесту на антиген. Робити фото і повідомляти дані геолокації більше не знадобиться.

В Україні вирішили змінити механізм роботи програми "Вдома", за допомогою якого відстежують, як проходять самоізоляцію люди, які нещодавно прибули в країну. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації на офіційному сайті.

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Раніше потрібно встановити додаток на кордоні, і далі, після трьох діб система починала відстежувати, як користувачі самоізолюються.

Було потрібно безперервно фотографуватися та активувати GPS за запитом програми. Система порівнювала отримані фотографії з колишніми, і за геолокацією визначалося поточне місцезнаходження.

Надалі більше не доведеться робити фотографії і передавати свої геоданні. Після в'їзду потрібно буде протягом 72 годин зробити тест на COVID-19 і завантажити додаток, який перевірить наявність тесту.

Навіть не обов'язково зберігати додаток у телефоні: його можна буде видалити, якщо тест виявиться негативним. Якщо позитивним — тоді інформація про людину буде передана поліції.

У процесі перевірки тих, хто на самоізоляції, поліція буде використовувати вибірковий підхід.

Завантажувати додаток "Вдома" і самоізолюватись після в'їзду не потрібно, якщо є хоча б одне щеплення від коронавірусної інфекції.

Самоізоляція не буде обов'язковою навіть якщо людина не вакцинувалася. Знадобиться пройти ПЛР-тест у лабораторії, верифікованій Міністерством здоров'я України, або експрес-тестування на антиген. Але це не те ж саме, що й тест на антитіла, який не вважається підтвердженням.

Раніше Фокус повідомляв, що Конституційний суд визнав карантинні обмеження неконституційними, однак скасувати їх не зміг. Серед іншого це заборона на масові заходи, обмеження в роботі громадського харчування, припинення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.