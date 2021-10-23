Выбрана победительница национального конкурса "Мисс Украина 2021"

21 октября во Дворце "Украина" состоялся 30-й гранд-финал самого престижного конкурса красоты в стране — национального конкурса "Мисс Украина 2021". Его победительницей стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

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Среди 25 финалисток также выбрали победительницу в номинации "Miss Earth Ukraine 2021" — 20-летнюю Марину Литвин из Запорожской области. Титул "Miss International Ukraine 2021" получила 24-летняя Ольга Шамрай из Винницы, а "Вице Мисс Украина 2021" стала 22-летняя Луиза Филатова из Донецкой области.

Оценивало конкурсанток международное жюри, в состав которого вошли французская топ-модель Синди Бруна, всемирно известный ювелир из США Джейкоб Арабо, культовый стрит-арт художник Алек Монополи, фэшн и селебрити фотограф Соня Плакидюк, ведущий украинский дизайнер Андре Тан, председатель комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова и другие.

Юбилейный конкурс поразил зрителей абсолютно новой футуристической эстетикой и количеством топовых украинских исполнителей. Ведущими церемонии выступили Влад Яма, Владимир Дантес, Тарас Цымбалюк и Тимур Мирошниченко, а на красной дорожке с гостями общался телеведущий и инстаблогер Сергей Лиховида.

Помимо участниц на главную сцену страны вышли Тина Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, GO_A, THE HARDKISS, Артем Пивоваров, WELLBOY, KADNAY, TVORCHI, KAZKA.

Напомним, что "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мир 2021", который состоится уже в декабре в Пуэрто-Рико.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук: "Для меня победа в конкурсе была неожиданной, ведь в этом году в финал попали действительно лучшие из лучших. Первый день в статусе "Мисс Украина 2021" чувствую радость и ответственность одновременно: уже совсем скоро я буду представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира 2021"

Председатель комитета национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова: "Несмотря на пандемию, нам удалось провести самый масштабный гранд-финал за тридцатилетнюю историю конкурса. Очень трудно было выбрать одну победительницу среди 25-ти финалисток и я уверена, что каждая из девушек уже получила свою собственную победу".