Обрано переможницю національного конкурсу "Міс Україна 2021"

21 жовтня у Палаці "Україна" відбувся 30-й гранд-фінал найпрестижнішого конкурсу краси в країні — національного конкурсу "Міс Україна 2021". Його переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук із Вінниччини.

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Серед 25 фіналісток також обрали переможницю у номінації "Miss Earth Ukraine 2021" — 20-річну Марину Літвін із Запорізької області. Титул "Miss International Ukraine 2021" здобула 24-річна Ольга Шамрай із Вінниці, а "Віце Міс Україна 2021" стала 22-річна Луіза Філатова із Донеччини.

Оцінювало конкурсанток міжнародне журі, до складу якого увійшли французька топ-модель Сінді Бруна, всесвітньо відомий ювелір із США Джейкоб Арабо, культовий стріт-арт художник Алек Монополі, фешн та селебріті фотограф Соня Плакидюк, провідний український дизайнер Андре Тан, голова комітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова та інші.

Ювілейний конкурс вразив глядачів абсолютно новою футуристичною естетикою та кількістю топових українських виконавців. Ведучими церемонії виступили Влад Яма, Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк і Тимур Мирошниченко, а на червоному хіднику із гостями спілкувався телеведучий та інстаблогер Сергій Лиховида.

Крім учасниць на головну сцену країни вийшли Тіна Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, GO_A, THE HARDKISS, Артем Пивоваров, WELLBOY, KADNAY, TVORCHI, KAZKA.

Нагадаємо, що "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Світ 2021", який відбудеться вже в грудні у Пуерто-Ріко.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук: "Для мене перемога у конкурсі була неочікуваною, адже цього року до фіналу потрапили дійсно найкращі із кращих. Перший день у статусі "Міс Україна 2021" відчуваю радість та відповідальність водночас: вже зовсім скоро я представлятиму нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Світу 2021"

Голова комітету національного конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова: "Не зважаючи на пандемію, нам вдалося провести наймасштабніший гранд-фінал за тридцятирічну історію конкурсу. Дуже важко було обрати єдину переможницю серед 25-ти фіналісток і я впевнена, що кожна із дівчат вже здобула свою власну перемогу".