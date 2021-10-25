В Одессе суд обязал двух воров прочитать произведения Шевченко, Твена и Лондона

Суд постановил, что несмотря на совершеннолетний возраст, воры по своему развитию являются детьми.

Судья Малиновского райсуда Одессы признал двух парней виновными в краже магнитол из автомобилей, однако освободил их от трехлетнего срока заключения и дал испытательный срок в один год. Об это свидетельствует приговор из ЕГРСР.

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За это время фигуранты 19-ти и 23-х годов должны появляться для регистрации и сообщать суду об изменении места работы, а также прочитать несколько произведений.

В частности:

Стихотворение "Минають дні, минають ночі…", автор Тарас Шевченко 1845 год;

Приключенческая повесть "Белый Клык", автор Джек Лондон, 1906 год;

Роман "Приключения Гекльберри Финна", автор Марк Твен, 1884 год;

Повесть "Приключения Тома Сойера", автор Марк Твен, год 1876 год.

В январе 2021 обвиняемые украли две магнитолы из автомобилей на штрафплощадке. Когда они увидели охрану, то бросили рюкзак с награбленным и скрылись. Однако позже решили вернуться за украденным, тогда их и задержали.

Как говорится в решении суда, виновные искренне раскаялись и способствовали следствию, поэтому получили испытательный срок. Кроме того, судья спросил их об осведомленности в литературе, на что парни ответили, что совсем не помнят школьной программы, а один из фигурантов заявил, что вообще не любит читать. В связи с этим суд пришел к выводу, что "по своему развитию личности почти дети, со своим ограниченным внутренним миром".

"Суд считает, что они не являются общественно опасными лицами, которые способны на системное совершение уголовных преступлений", — говорится в решении.

Напомним, что недавно в порту Одессы СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами. Общая стоимость контрабанды — около 14 млн грн.