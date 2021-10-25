В Одесі суд зобов'язав двох злодіїв прочитати твори Шевченка, Твена і Лондона

Суд постановив, що незважаючи на повнолітній вік, злодії за своїм розвитком є дітьми.

Суддя Малиновського райсуду Одеси визнав двох хлопців винними в крадіжці магнітоли з автомобілів, проте звільнив їх від трирічного терміну ув'язнення і дав випробувальний термін в один рік. Про це свідчить вирок з ЄДРСР.

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За цей час фігуранти 19-ти і 23-х років повинні з'являтися для реєстрації та повідомляти суду про зміну місця роботи, а також прочитати кілька творів.

Зокрема:

вірш "Минають дні, минають ночі...", автор Тарас Шевченко 1845 рік;

пригодницька повість "Біле Ікло", автор Джек Лондон, 1906 рік;

роман "Пригоди Гекльберрі Фінна", автор Марк Твен, 1884 рік;

повість "Пригоди Тома Сойєра", автор Марк Твен, рік 1876 рік.

У січні 2021 обвинувачені вкрали дві магнітоли з автомобілів на штрафмайданчику. Коли вони побачили охорону, то кинули рюкзак із награбованим і зникли. Однак пізніше вирішили повернутися за вкраденим, тоді їх і затримали.

Як говориться в рішенні суду, винні щиро розкаялися і сприяли слідству, тому отримали випробувальний термін. Крім того, суддя запитав їх про обізнаність в літературі, на що хлопці відповіли, що зовсім не пам'ятають шкільної програми, а один із фігурантів заявив, що взагалі не любить читати. У зв'язку з цим суд дійшов висновку, що "за своїм розвитком особистості майже діти, зі своїм обмеженим внутрішнім світом".

"Суд вважає, що вони не є суспільно небезпечними особами, які здатні на системне здійснення кримінальних злочинів", — йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що недавно в порту Одеси СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами. Загальна вартість контрабанди — приблизно 14 млн грн.