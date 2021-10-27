Строительная отрасль Украины на распутье, - Владимир Зубик, Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд"
Строительное сообщество поддержало концепцию реформы в сфере градостроительства, которая была одобрена Национальным советом реформ под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Мы также поддержали практические шаги, направленные на ликвидацию ДАСИ и внедрение дерегуляции в строительной отрасли. Поскольку они должны способствовать ее детенизации, созданию прозрачных правил игры на рынке, сокращению административного давления и коррупционных рисков. А в целом — наиболее полно раскрывать потенциал отрасли как драйвера экономического роста нашего государства.
Однако наши надежды на то, что строительная отрасль вскоре будет жить по новым правилам, подверглись неожиданному испытанию. Правительство под давлением Министерства культуры и информационной политики приняло Постановление "О восстановлении действия некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1185". Этим постановлением, в частности, создаются юридические основания для начала работы двух новых центральных органов исполнительной власти: Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции культурного наследия.
Официально задекларированная цель такого шага вполне благородная и полезная. Новоиспеченные служба и инспекция вроде бы призваны отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Однако у этого решения есть и теневая сторона, ставящая под сомнение судьбу реформ в строительной отрасли.
Она связана, в частности, с регулированием целого комплекса вопросов по обеспечению функционирования объектов культурного наследия. И именно эта сторона вызывает глубокое беспокойство строительного сообщества. Поскольку, по его мнению, ситуация начинает смахивать на борьбу с коррупционной "гидрой", когда на месте одной отрубленной головы вырастает две новых.
В итоге сегодня строительная отрасль фактически замерла на распутье. Когда, с одной стороны, есть оснащенный четкими указателями путь к ее оздоровлению и конкурентному развитию, а с другой — прокладывается дорожка куда-то вбок. А если называть вещи своими именами — то назад, к состоянию, когда нечистый на руку чиновник диктовал выгодные исключительно для него правила игры на рынке.
В связи с этим считаю, что строительное сообщество справедливо бьет тревогу, обращаясь к Кабинету Министров с требованием отменить решение о создании двух новых органов. Поскольку в реальности оно ставит бизнес в зависимость от бюрократии и провоцирует новую волну тенезации рынка.
Время, чтобы определиться, еще есть. Но параллельное движение двумя взаимоисключающими курсами наносит большой вред. Хочу еще раз подчеркнуть, что наибольшая угроза реформам отнюдь не в их несовершенстве, а в создании атмосферы неопределенности и недоверия. Поэтому я лично на стороне тех представителей отрасли, которые надеются, что курс на ее реформу и обеспечение европейских условий для ее развития будет восстановлен.
Это будет шаг в верном направлении. Который принесет значительную пользу не только отдельному сектору экономики, но и всей стране.