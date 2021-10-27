Строительная отрасль Украины на распутье, - Владимир Зубик, Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд"

Строительное сообщество поддержало концепцию реформы в сфере градостроительства, которая была одобрена Национальным советом реформ под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Мы также поддержали практические шаги, направленные на ликвидацию ДАСИ и внедрение дерегуляции в строительной отрасли. Поскольку они должны способствовать ее детенизации, созданию прозрачных правил игры на рынке, сокращению административного давления и коррупционных рисков. А в целом — наиболее полно раскрывать потенциал отрасли как драйвера экономического роста нашего государства.

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Однако наши надежды на то, что строительная отрасль вскоре будет жить по новым правилам, подверглись неожиданному испытанию. Правительство под давлением Министерства культуры и информационной политики приняло Постановление "О восстановлении действия некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1185". Этим постановлением, в частности, создаются юридические основания для начала работы двух новых центральных органов исполнительной власти: Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции культурного наследия.

Официально задекларированная цель такого шага вполне благородная и полезная. Новоиспеченные служба и инспекция вроде бы призваны отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Однако у этого решения есть и теневая сторона, ставящая под сомнение судьбу реформ в строительной отрасли.

Она связана, в частности, с регулированием целого комплекса вопросов по обеспечению функционирования объектов культурного наследия. И именно эта сторона вызывает глубокое беспокойство строительного сообщества. Поскольку, по его мнению, ситуация начинает смахивать на борьбу с коррупционной "гидрой", когда на месте одной отрубленной головы вырастает две новых.

В итоге сегодня строительная отрасль фактически замерла на распутье. Когда, с одной стороны, есть оснащенный четкими указателями путь к ее оздоровлению и конкурентному развитию, а с другой — прокладывается дорожка куда-то вбок. А если называть вещи своими именами — то назад, к состоянию, когда нечистый на руку чиновник диктовал выгодные исключительно для него правила игры на рынке.

В связи с этим считаю, что строительное сообщество справедливо бьет тревогу, обращаясь к Кабинету Министров с требованием отменить решение о создании двух новых органов. Поскольку в реальности оно ставит бизнес в зависимость от бюрократии и провоцирует новую волну тенезации рынка.

Время, чтобы определиться, еще есть. Но параллельное движение двумя взаимоисключающими курсами наносит большой вред. Хочу еще раз подчеркнуть, что наибольшая угроза реформам отнюдь не в их несовершенстве, а в создании атмосферы неопределенности и недоверия. Поэтому я лично на стороне тех представителей отрасли, которые надеются, что курс на ее реформу и обеспечение европейских условий для ее развития будет восстановлен.

Это будет шаг в верном направлении. Который принесет значительную пользу не только отдельному сектору экономики, но и всей стране.