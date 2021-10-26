Новый туристический магнит: в Харькове открыли Сквер Мыслителей

По инициативе Почетного консула Казахстана в Харькове Эмина Наджафли на улице Полтавский шлях, 22 открыли Сквер Мыслителей. Свое название он получил благодаря скульптуре трех выдающихся мастеров мысли, размещенной в центре: украинскому Григорию Сковороде, азербайджанскому Мирзе Фатали Ахундову и казахскому Абаю Кунанбаеву.

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Инсталляция сразу же попала в Книгу рекордов Украины благодаря нестандартному архитектурному решению: она установлена на фонтане, а имея уникальный поворотный механизм, за 3 минуты осуществляет полный поворот на 360 градусов.

Единственный и главный меценат проекта, Почетный консул Казахстана в Харькове и президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли рассказывает об идее создания монумента: хотел продемонстрировать единство народов Украины, Казахстана и Азербайджана. Самого консула со всеми тремя странами связывает личная история.

"Я родился в Азербайджане, длительное время живу и работаю в Украине, как Почетный консул представляю Казахстан. При этом я люблю все три страны. Эта скульптура подчеркивает единство наших трех народов, а также отображает мультикультурность Харькова. Во все времена его истории здесь бок о бок жили люди разных культур и обычаев, обьединялись разные архитектурные стили и традиции", – поделился Эмин Наджафли.

Бронзовый шестиметровый монумент создали с применением технологии дополненной реальности. Просканировав QR -код с помощью смартфона, можно посетить экскурсию по скверу с виртуальным Григорием Сковородой.

Автор инсталляции – харьковский скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Он создал ряд выдающихся для города достопримечательностей, например "Скрипач на крыше", памятник архитектору Бекетову, Ярославу Мудрому и другие.

Зеленую зону отстраивали фактически с нуля – еще год назад это место было заброшенным. Установили бесплатный вай-фай и "умные" скамейки, от которых можно заряжать гаджеты.

Харьковчане радуются, ведь возле исторического центра появилось новое место для спокойного отдыха. Эмин Наджафли уверен: Сквер Мыслителей имеет все шансы стать туристическим магнитом для гостей Харькова.

"Благодаря своей близости к историческому центру города и к вокзалу сквер может стать любимым местом отдыха не только для горожан, но и для гостей Харькова", – убежден консул Республики Казахстан Эмин Наджафли.

На открытии Сквера Мыслителей устроили бесплатный фестиваль уличной еды украинской, азербайджанской и казахской культуры, фудкорты разместили вокруг сквера для всех желающих. Шашлык для 3-х тысяч харьковчан готовил отец Эмина Наджафли. На сцене выступил известный Prime Orchestra, а также украинский певец Сергей Бабкин.

Мероприятие состоялось с соблюдением карантинных норм, а все желающие могли получить прививку в пункте вакцинации, развернутом в помещении почетного консульства.

Среди почетных гостей на празднике были первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины, представители Кабинета министров, народные депутаты, послы Азербайджана, Казахстана и Вьетнама, представители Харьковской городской и областной властей, свыше 10-ти ректоров университетов, главы Полтавской и Сумской ОДА, председатель Полтавского областного совета, представители Харьковского дипломатического клуба и интеллигенция города.