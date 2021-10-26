Новий туристичний магніт: у Харкові відкрили новий Сквер Мислителів

З ініціативи Почесного консула Казахстану в Харкові Еміна Наджафлі у Харкові, на вулиці Полтавський шлях, 22, відкрили Сквер Мислителів. Свою назву він отримав завдяки пам"ятнику трьом мислителям, розміщеному в центрі: українському Григорію Сковороді, азербайджанському Мірзі Фаталі Ахундову та казахському Абаю Кунанбаєву.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Інсталяція одразу ж потрапила до Книги рекордів України через нестандартне архітектурне рішення: вона встановлена на фонтані, а завдяки унікальному поворотному механізму за 3 хвилини робить повний оберт на 360 градусів.

Єдиний і головний меценат проєкту, почесний консул Казахстану в Харкові та президент Харківського дипломатичного клубу Емін Наджафлі розповідає про ідею створення монумента: хотів продемонструвати єдність народів України, Казахстану та Азербайджану. Самого консула з усіма трьома країнами пов"язує особиста історія.

"Я народився в Азербайджані, тривалий час живу і працюю в Україні, як почесний консул представляю Казахстан. При цьому я люблю всі три країни. Ця скульптура підкреслює єдність наших трьох народів, а також відображає мультикультурність Харкова. В усі часи його історії тут пліч-о-пліч жили люди різних культур і звичаїв, з'єднувалися різні архітектурні стилі й традиції", — поділився Емін Наджафлі.

Бронзовий шестиметровий монумент створили з застосуванням технології доповненої реальності. Просканувавши QR-код за допомогою смартфона, можна відвідати екскурсію сквером від віртуального Григорія Сковороди.

Автор інсталяції – харківський скульптор, народний художник України Сейфаддіна Гурбанова. Він створив низку визначних для міста пам"яток, як-от "Скрипаль на даху", пам"ятник архітектору Бекетову, Ярославу Мудрому та інші.

Зелену зону відбудовували фактично з нуля – ще рік тому на цьому місці була занедбана пустка. Встановили безкоштовний вайфай та "розумні" лавки, від яких можна заряджати гаджети.

Харків"яни радіють, адже неподалік історичного центру з"явилося нове місце для спокійного відпочинку. Емін Наджафлі впевнений: Сквер Мислителів має всі шанси стати туристичним магнітом для гостей Харкова.

"Через свою близькість до історичного центру міста і до вокзалу сквер може стати улюбленим місцем відпочинку не лише для містян, а й для гостей Харкова", – переконаний консул Республіки Казахстан Емін Наджафлі.

На відкритті Скверу Мислителів влаштували безкоштовний фестиваль вуличної їжі української, азербайджанської та казахської культури, фудкорти розмістили навколо скверу для всіх охочих. Шашлик для 3-х тисяч харків"ян готував батько Еміна Наджафлі. На сцені виступив гурт Prime Orchestra, а також український співак Сергій Бабкін.

Захід відбувся з урахуванням карантинних норм, а всі охочі могли отримати щеплення в пункті вакцинації, розгорнутому в приміщенні почесного консульства.

Серед почесних гостей заходу були перший заступник міністра культури та інформаційної політики України, представники Кабінету Міністрів, народні депутати, посли Азербайджану, Казахстану та В'єтнаму, представники Харківської міської та обласної влади, більше 10-ти ректорів університетів, очільники Полтавської та Сумської ОДА, голова Полтавської обласної ради, представники Харківського дипломатичного клубу та інтелігенція міста.