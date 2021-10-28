СБУ предотвратила 8 рейдерских захватов стратегических предприятий

За 9 месяцев СБУ не допустила экономический ущерб на 43 млрд грн. Сотрудник спецслужбы раскрывали преступления еще на этапе "подготовки".

В текущем году сотрудникам Службы безопасности Украины удалось не допустить 8 рейдерских захватов стратегических предприятий страны, причем 50 недвижимых объектам вернулись в государственную собственность, сообщают в пресс-службе ведомства.

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В сообщании отмечается, что за 9 месяцев сотрудники СБУ оградили страну от экономического ущерба на 43 млрд грн. Сотрудника спецслужбы удавалось раскрывать преступления еще на этапе "подготовки".

Так, в начале года, исходя из материалов, собранных СБУ, судебные власти наложили арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Представители ООО "ПрикарпатЗападТранс", используя поддельные документы, завладели госимуществом, оценивающемся в 200 млн грн.

В Днепре СБУ пресекла работу незаконного конвертационного центра, оборот которого исчислялся 800 млн грн. Используя такую преступную схему некоторые предприятия области уходили от уплаты налогов, отчего госбюджет нес особо крупные убытки.

Также сотрудники СБУ удалось раскрыть механизм, с помощью которого вооруженные формирования т.н. ЛНР получали финансовую поддержку.

В ходе следствия о подозрении было сообщено 5 гражданам России. Предполагается, что эти люди организовали закупку угля в т.н. Л/ДНР.

Более того, СБУ пресекла незаконное использование имущества ПАО "Мотор Сич", стоимость потенциального ущерба составляла 18 млрд грн.

По материалам СБУ более 1 000 юридических и 600 физических лиц подверглись экономическим санкциям.

Ранее Фокус сообщал, что cотрудникам СБУ предъявлено обвинение в похищении и пытках айтишника-иностранца. Следствие допускает, что силовики требовали у своей жертвы $200 тыс., его запугивали и избивали. Подозреваемые уже отстранены от работы, хотя и спустя почти год после случившегося.