СБУ запобігла 8 рейдерським захопленням стратегічних підприємств

За 9 місяців СБУ не допустила економічних збитків на 43 млрд грн. Співробітники спецслужби розкривали злочини ще на етапі "підготовки".

Цього року співробітникам Служби безпеки України вдалося не допустити 8 рейдерських захоплень стратегічних підприємств країни, причому 50 нерухомих об'єктів повернулися до державної власності, повідомляють у пресслужбі відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У повідомленні наголошується, що за 9 місяців співробітники СБУ убезпечили країну від економічної шкоди на 43 млрд грн. Співробітникам спецслужби вдавалося розкривати злочини ще на етапі "підготовки".

Так, на початку року, виходячи з матеріалів, зібраних СБУ, судова влада наклала арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Представники ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс", використовуючи підроблені документи, заволоділи держмайном, що оцінюється у 200 млн. грн.

У Дніпрі СБУ припинила роботу незаконного конвертаційного центру, обіг якого обчислювався 800 млн. грн. Використовуючи таку злочинну схему, деякі підприємства області уникали сплати податків, через що держбюджет зазнав особливо великих збитків.

Також співробітники СБУ вдалось розкрити механізм, за допомогою якого збройні формування т.зв. ЛНР отримували фінансову підтримку.

Під час слідства про підозру було повідомлено 5 громадянам Росії. Вважається, що ці люди організували закупівлю вугілля у т.зв. Л/ДНР.

Більше того, СБУ припинила незаконне використання майна ПАТ "Мотор Січ", вартість потенційних збитків становила 18 млрд грн.

За матеріалами СБУ понад 1 000 юридичних та 600 фізичних осіб зазнали економічних санкцій.

Раніше Фокус повідомляв, що працівникам СБУ пред'явлено звинувачення у викраденні та тортурах айтішника-іноземця. Слідство припускає, що силовики вимагали у своєї жертви $200 тис., його залякували та били. Підозрювані вже відсторонені від роботи, хоч і майже через рік після того, що сталося.