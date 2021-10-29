Сеть Фокстрот – среди победителей Премии HR-бренд Украина-2021

21 октября на церемонии награждения Премии HR-бренд Украина – 2021 названы лучшие проекты в области управления персоналом украинских работодателей

В этом году Премия компании grc.ua получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний. Впервые среди них – два уникальных, уже реализованных проекта сети электроники и бытовой техники Фокстрот, которые оценивались профессиональным составом жюри по следующим критериям: актуальность, современность использованных методик и бизнес-эффективность.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

· проект Gamble – интерактивный обучающий курс, суть которого – командные соревнования всех магазинов Украины по знаниям продукции бюджетообразующих брендов.

· КСО-проект и HR-бренд: двойная польза – о тесной связи между внедрением проекта по корпоративной социальной ответственности "Пухнасті друзі в кожен дім" и формирование у работников лояльности к компании.

Благодаря соответствию проекта современным вызовам и успешным результатам после внедрения GAMBLE получил первенство в номинации "E-LEARNING проект года". Знаково, что это решение является полностью авторским и уникальным на рынке.

"Этот проект объединил бизнес-запрос, вызов поколения и важность геймификации процесса обучения. Применяя такой подход, мы органично мотивировали персонал узнавать больше о технике, сплачивая их в борьбе за общую победу. Ведь наша миссия – сделать обучение увлекательным, – рассказал Александр Казельский, руководитель учебно-тренировочного центра сети Фокстрот.

Работники розницы активно вовлеклись в процесс обучения и ощутили влияние полученных знаний на уровень своего дохода, а бизнес получил существенный рост финансово-экономических показателей. В целом же, GAMBLE стал крутым решением в период локдауна как элемент дистанционной системы обучения, вообще не нуждающийся в бюджете.

Другой знаковый проект Фокстрот – корпоративная социальная инициатива "Пухнасті друзі в кожен дім", запущенная в начале 2021 года. Его цель – объединить сотрудников вокруг идеи по поддержке одиноких животных, внеся командный вклад в их пристройство и помощь приютам, находящимся на попечении БФ "Счастливая лапа".

"Проект создан для того, чтобы объединившись, помочь животным из приютов найти любящих хозяев, а приютам – получить от нас и партнеров помощь в виде бытовой техники и медийную поддержку. Безусловно, задействовали бренд-персонажа – лисичку Фокси, являющуюся символом всей системы ценностей Фокстрот, – отметила Наталья Сытник, маркетинг директор компании.

К участию в инициативе привлечены уже 35% сотрудников центрального офиса, постепенно приобщаются представители сети в регионах. За 10 месяцев фокстротовцы посетили и помогли 15 приютам для бездомных животных в 10 регионах, передали более 25 единиц бытовой техники и килограммы корма. При содействии Фокстрота построен новый вольер для спасенных лисичек в приюте "Бест Френдс" и обеспечили их ежегодным запасом корма. А у некоторых сотрудников уже появилось пушистое счастье из приюта.

"Важно, что проекты Фокстрот несут не только положительный коммерческий эффект, но и обладают образовательной и социальной составляющей. Это именно то, к чему мы стремились при разработке идей и соответственно во время их воплощения", – подытожила Татьяна Брюханова, HR-директор сети.

Успешный дебют в Премии и безоговорочную победу отметил CEO Алексей Зозуля:

"Мы продолжаем совершенствоваться в качественном обслуживании клиентов, повышаем уровень экспертности и знаний персонала. Учитываем и социальные вызовы, чтобы вносить вклад в решение общественных проблем. Результатом этого стало признание проектов Фокстрот на престижной HR-премии. Благодарю всю команду за проактивность, вовлеченность, высокие результаты и победу!", – подчеркнул руководитель компании.

Премия HR-бренд компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, позволяющий проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших. Компании презентовали не просто проекты, а делились практическим опытом, доказавшим свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.

Фото предоставлены компанией grc.ua