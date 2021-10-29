Мережа Фокстрот – серед переможців Премії HR-бренд Україна-2021

21 жовтня на церемонії нагородження Премії HR-бренд Україна – 2021 названо кращі проєкти в галузі управління персоналом українських роботодавців

Цього року Премія компанії grc.ua отримала 60 актуальних HR-кейсів від 46 українських компаній. Вперше серед них – два унікальні, вже реалізовані проєкти мережі електроніки та побутової техніки Фокстрот, які оцінювалися професійним складом журі за такими критеріями: актуальність, сучасність використаних методик і бізнес-ефективність.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

· проєкт Gamble – інтерактивний навчальний курс, суть якого – командні змагання усіх магазинів України зі знань продукції бюджетоутворюючих брендів.

· КСВ-проєкт та HR-бренд: подвійна користь – про тісний зв'язок між впровадженням проєкту з корпоративної соціальної відповідальності "Пухнасті друзі в кожен дім" та формування у працівників лояльності до компанії.

Завдяки відповідності проєкту сучасним викликам та успішним результатам після впровадження GAMBLE отримав першість в номінації "E-LEARNING проєкт року". Знаково, що це рішення є цілком авторським і унікальнім на ринку.

"Цей проєкт поєднав бізнес-запит, виклик покоління та важливість гейміфікації процесу навчання. Застосовуючи такий підхід, ми органічно мотивували персонал дізнаватися більше про техніку, згуртовуючи їх у боротьбі за спільну перемогу. Адже наша місія – зробити навчання захоплюючим", – розповів Олександр Казельський, керівник навчально-тренувального центру мережі Фокстрот.

Працівники роздробу активно долучилися до процесу навчання та відчули вплив отриманих знань на рівень свого доходу, а бізнес отримав суттєве зростання фінансово-економічних показників. У цілому ж, GAMBLE став крутим рішенням у період локдауну як елемент дистанційної системи навчання, який взагалі не потребує бюджету.

Інший знаковий проєкт Фокстрот – корпоративна соціальна ініціатива "Пухнасті друзі в кожен дім", запущена на початку 2021 року. Його мета – об’єднати співробітників навколо ідеї з підтримки самотніх тварин, зробивши командний внесок у їх прилаштування та допомогу притулкам, що перебувають під опікою БФ "Щаслива лапа".

"Проєкт створений для того, щоб об’єднавшись, допомогти тваринам з притулків знайти люблячих господарів, а притулкам – отримати від нас та партнерів допомогу у вигляді побутової техніки та медійну підтримку. Безумовно, задіяли бренд-персонажа – лисичку Фоксі, яка є символом всієї системи цінностей Фокстрот, – відзначила Наталія Ситник, маркетинг директор компанії.

До участі в ініціативі залучено вже 35% працівників центрального офісу, поступово долучаються представники мережі у регіонах. За 10 місяців "фокстротівці" відвідали та допомогли 15 притулкам для бездомних тварин у 10 регіонах, передали більше 25 одиниць побутової техніки і кілограми корму. За сприяння Фокстрот збудовано новий вольєр для врятованих лисичок у притулку "Бест Френдс" та забезпечено їх щорічним запасом корму. А у деяких співробітників уже з’явилося пухнасте щастя з притулку.

"Важливо, що проєкти Фокстрот несуть не лише позитивний комерційний ефект, а й мають освітню і соціальну складову. Це саме те, до чого ми прагнули при розробці ідей та відповідно – під час їх втілення", – підсумувала Тетяна Брюханова, HR-директор мережі.

Успішний дебют у Премії та беззаперечну перемогу відзначив CEO Олексій Зозуля:

"Ми продовжуємо удосконалюватися задля якісного обслуговування клієнтів, підвищуємо рівень експертності та знань персоналу. Враховуємо і соціальні виклики, аби робити внесок у вирішення суспільних проблем. Результатом цього стало визнання проєктів Фокстрот на престижній HR-премії. Тож дякую всій команді за проактивність, залученість, високі результати та перемогу!", – підкреслив керівник компанії.

Премія HR-бренд компанії grc.ua проходить одинадцятий рік поспіль. Це конкурс серед працівників HR-сфери, який дозволяє простежити актуальні тенденції, нові ідеї на ринку праці і назвати кращих. Компанії презентували не просто проєкти, а ділилися практичним досвідом що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.

Фото надані компанією grc.ua