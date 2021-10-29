Алкоголизм – болезнь, которая не возникает спонтанно или неожиданно. Он развивается годами, и заметить первые тревожные звоночки не так-то сложно. Если требуется пройти лечение алкоголизма (Киев), обращайтесь в клинику "МедикоМенте". Специалисты центра применяют самые современные и инновационные методики, которые помогут избавиться от зависимости в течение нескольких недель.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Что такое алкоголизм, алкогольная зависимость

Алкоголизм – заболевание психологического характера и относится к категории поведенческих расстройств. Заболевание хроническое и склонно к прогрессированию. Без помощи высококвалифицированных специалистов – психиатров, наркологов – справиться будет практически невозможно.

Причины

Причин, по которым развивается алкоголизм, много. Все они разделены на три большие категории.

1. Социальные. Когда зависимость наступает в результате способа жизни человека, его низкого социального уровня.

2. Биологические. Научно доказано, что алкоголизм способен передаваться по наследству на генетическом уровне. Поэтому высока вероятность, что человек, у которого родители были алкоголиками, и сам рано или поздно пристрастится к алкоголю.

3. Психологические. В группе этих причин – человеческий характер, "нездоровая" обстановка в семье, на работе и так далее.

Признаки, симптомы и последствия

Алкоголизм имеет яркие проявления, поэтому не заменить внешние признаки невозможно:

● социальное неблагополучие;

● запойные периоды (употребление алкоголя дольше, чем один день);

● увеличенный порог алкогольного отторжения;

● повышение толерантности к этиловому спирту;

● абстинентные (похмельные) синдромы;

● внешние проявления: старение кожи, наличие кровоподтеков на коже.

На последних, запущенных стадиях, те, кто подвержен алкоголизму, практически не выходят из запойного состояния, ведут асоциальный способ жизни. Речь у хронических алкоголиков бессвязна, моторика – нарушена.

В первую очередь, постоянное употребление алкоголя сказывается на состоянии здоровья: наблюдаются многочисленные поражения внутренних органов, развивается цирроз печени, появляются сердечные патологии, увеличивается риск возникновения онкологии. Кроме того, алкоголики нередко становятся агрессивными, обостряются их проблемы – психологические, личностные.

Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте"

Насколько удачным будет лечение алкогольной зависимости, во многом зависит от того, насколько правильно организована психотерапия. Специалист точно определит причину заболевания, проработает с пациентом все имеющиеся проблемы, поможет решить внутренние конфликты и расставить жизненные приоритеты.

Обратившись в клинику "МедикоМенте", вы получите множество неоспоримых достоинств:

● полную конфиденциальность;

● круглосуточный контроль специалистов;

● внимательное отношение.

Лечение ведется на добровольном основании. Во время пребывания в клинике можно пройти дополнительное обследование и диагностику сопутствующих заболеваний. Записаться на прием можно в телефонном режиме или на сайте клиники.