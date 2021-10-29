Алкоголізм — хвороба, яка не виникає спонтанно або несподівано. Він розвивається роками, і помітити перші тривожні дзвіночки не так-то складно. Якщо потрібно пройти лікування алкоголізму (Київ), звертайтеся в клініку "МедікоМенте".Фахівці центру застосовують найсучасніші і інноваційні методики, які допоможуть позбутися від залежності протягом декількох тижнів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Що таке алкоголізм, алкогольна залежність

Алкоголізм — захворювання психологічного характеру і відноситься до категорії поведінкових розладів. Захворювання хронічне і схильне до прогресування. Без допомоги висококваліфікованих фахівців — психіатрів, наркологів — впоратися буде практично неможливо.

Причини

Причин, за якими розвивається алкоголізм, багато. Всі вони розділені на три великі категорії.

1. Соціальні. Коли залежність настає в результаті способу життя людини, її низького соціального рівня.

2. Біологічні. Науково доведено, що алкоголізм здатний передаватися у спадок на генетичному рівні. Тому висока ймовірність, що людина, у якої батьки були алкоголіками, і сама рано чи пізно пристраститься до алкоголю.

3. Психологічні. У групі цих причин — людський характер, "нездорова" обстановка в сім'ї, на роботі і так далі.

Ознаки, симптоми і наслідки

Алкоголізм має яскраві прояви, тому не замінити зовнішні ознаки неможливо:

● соціальне неблагополуччя;

● запійні періоди (вживання алкоголю довше, ніж один день);

● збільшений поріг алкогольного відторгнення;

● підвищення толерантності до етилового спирту;

● абстинентні (похмільні) синдроми;

● зовнішні прояви: старіння шкіри, наявність синців на шкірі.

На останніх, запущених стадіях, схильні до алкоголізму практично не виходять з запойного стану, ведуть асоціальний спосіб життя. Мовлення у хронічних алкоголіків нескладна, моторика — порушена.

В першу чергу, постійне вживання алкоголю позначається на стані здоров'я: спостерігаються численні поразки внутрішніх органів, розвивається цироз печінки, з'являються серцеві патології, збільшується ризик виникнення онкології. Крім того, алкоголіки нерідко стають агресивними, загострюються їхні проблеми — психологічні, особистісні.

Лікування алкоголізму в клініці "МедікоМенте"

Наскільки вдалим буде лікування алкогольної залежності, багато в чому залежить від того, наскільки правильно організована психотерапія. Спеціаліст точно визначить причину захворювання, пропрацює з пацієнтом все наявні проблеми, допоможе вирішити внутрішні конфлікти і розставити життєві пріоритети.

Звернувшись в клініку "МедікоМенте", ви отримаєте безліч незаперечних переваг:

● повну конфіденційність;

● цілодобовий контроль фахівців;

● уважне ставлення.

Лікування ведеться на добровільній підставі. Під час перебування в клініці можна пройти додаткове обстеження і діагностику супутніх захворювань. Записатися на прийом можна в телефонному режимі або на сайті клініки.