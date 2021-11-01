Истек срок годности. Минздрав изъял из центров вакцинации Украины 500 тыс. доз AstraZeneca

О точном количестве доступных вакцин из-за возможности разлива можно будет сказать до 3 ноября.

В понедельник, 1 ноября, Министерство здравоохранения Украины изъяло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом говорится в ответе на запрос журналистов "Гордона".

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В своем письме сотрудники Министерства здравоохранения отметили, что вакцины с истекшим сроком годности были изъяты из центров и пунктов вакцинации, а о точном количестве доступных вакцин из-за возможности разлива можно будет сказать до 3 ноября.

По данным Минздрава, сейчас для жителей Украины доступно больше 1 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, срок годности которой — до 30 ноября.

Эта вакцина может быть использована как первая и вторая дозы. Сотрудники Минздрава также отметили, что после первой дозы AstraZeneca вторую можно сделать мРНК-вакцину, например Comirnaty.

В общей сложности, сегодня в Украине доступны 8,5 млн доз вакцин трех производителей.

Представители Минздрава говорят, что каждый житель страны может выбрать подходящую ему вакцину и эффективно защититься от коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что строго соблюдаются требования относительно хранения, транспортировки и применения доступных вакцин.

Ранее Фокус рассказал об условиях для аннулирования COVID-сертификатов, о которых сообщил Минздрав. Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения Украины, рассказала, что в случае если медицинская запись будет признана недостоверной, и это будет подтверждено соответствующими доказательствами, сертификат аннулируют.