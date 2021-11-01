Закінчився термін придатності. МОЗ вилучило з центрів вакцинації України 500 тис. доз AstraZeneca

Точну кількість доступних вакцин через можливість розливу можна буде сказати до 3 листопада.

У понеділок, 1 листопада, Міністерство охорони здоров'я вилучило 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Про це йдеться у відповіді на запит журналістів "Гордона".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У своєму листі співробітники Міністерства охорони здоров'я зазначили, що вакцини з терміном придатності, що минув, були вилучені з центрів і пунктів вакцинації, а про точну кількість доступних вакцин через можливість розливу можна буде сказати до 3 листопада.

За даними МОЗ, зараз для мешканців України доступно понад 1 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, термін придатності якої — до 30 листопада.

Ця вакцина може бути використана як перша та друга дози. Співробітники МОЗ також зазначили, що після першої дози AstraZeneca другу можна зробити мРНК-вакцину, наприклад, Comirnaty.

Загалом сьогодні в Україні доступні 8,5 млн доз вакцин трьох виробників.

Представники МОЗ кажуть, що кожен житель країни може вибрати відповідну вакцину й ефективно захиститися від коронавірусної інфекції. Наголошується, що суворо дотримуються вимог щодо зберігання, транспортування та застосування доступних вакцин.

Раніше Фокус розповів про умови для анулювання COVID-сертифікатів, про які повідомило МОЗ. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, розповіла, що якщо медичний запис буде визнано недостовірним, і це буде підтверджено відповідними доказами, сертифікат анулюють.