"Будто ее в зоне нет": как отбывает срок виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева (фото)

Девушка на территории колонии может пользоваться интернетом и созваниваться с родственниками по Skype. Также осужденная зарабатывает на украинской вышивке.

Харьковчанка Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы по делу о смертельном ДТП, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область). Там может зарабатывать при помощи вышивки — однако "оклада" хватает лишь на покрытие услуг колонии и выплату компенсаций семьям погибших в аварии. Об этом изданию "Обозреватель" рассказала начальница учреждения Инна Мицюк.

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По ее словам, всего в колонии наказание отбывают 96 женщин. В центре действуют два режима — для приговоренных к лишению свободы и осужденные к ограничению свободы. Начальница колонии также поделилась, что Зайцева сидит в секторе "минимального уровня безопасности", предназначенного для осужденных к лишению свободы.

[ + – ] Двор для осужденных к лишению свободы

"Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой и так далее. Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее. На сегодняшний день в этом секторе отбывают наказание 12 человек, 11 из которых за ДТП", — добавила Мицюк.

[ + – ] Зайцева во внутреннем дворе колонии

Пользоваться телефонами приговоренные к лишению свободы люди на территории колонии не могут. В связи с этим Зайцева вынуждена разговаривать с родными и близкими под надзором администрации колонии в дежурной части. Помимо этого ей, как и другим 11 женщинам, разрешают пользоваться интернетом для Skype-звонков с родственниками и посещения ряда веб-сайтов — кроме порнографических "и других запрещенных". Пользование социальными сетями на территории колонии запрещено.

"По графику осужденным ежедневно предоставляются и переговоры, и интернет – в свободное от работы и режимных мероприятий время. В интернет-классе находится один компьютер, потому 12 осужденных разбили на две группы по шесть человек: в один день первая группа пользуется интернетом, а вторая в это время созванивается с родственниками. На следующий день – наоборот", — рассказала начальница центра.

По ее словам, Зайцева вместе с другой осужденной работают на участке украинской вышивки. За месяц виновница смертельного ДТП зарабатывает от 1800 до 3 тысяч гривен. Из этой суммы удерживаются подоходный налог, военный сбор, а также плата за питание и коммунально-бытовые условия. Именно последняя статья расходов является самой ощутимой — летом на нее приходится 240 гривен, в то время как зимой она составляет около 1,5-1,8 тысячи гривен.

"Так что практически вся зарплата осужденного уходит на эти выплаты. Зайцева ведь поехала не на золотые прииски, потому пострадавшим выплачивает такие маленькие суммы (адвокат пострадавших Лариса Матвеева ранее рассказывала, что они получают от Зайцевой около 30 гривен компенсации в месяц. – ред.)", — добавила глава колонии.

[ + – ] Комната Зайцевой

На свидания к Зайцевой несколько раз с момента начала отбывания наказания приезжала ее бабушка, однако в основном к ней ездит мать. К осужденной, по словам собеседницы издания, со стороны администрации учреждения "нет особого отношения". Нет претензий к ней и у работников колонии.

"Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и по сегодняшний день поведение ее не изменилось. Ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных. А ее незаметно, как будто ее в зоне нет", — добавила Мицюк.

Напомним, смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей. В результате аварии пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. Суд признал Елену Зайцеву и еще одного фигуранта дела — Геннадия Дронова — виновными и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Недавно в Харькове произошло еще одно смертельное дорожное происшествие — 16 летний Николай Харьковский на Infiniti врезался в Chevrolet, в результате чего водитель последнего автомобиля погиб на месте. Следствие по этому делу продолжается, на данный момент подозреваемый находится под стражей.