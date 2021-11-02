"Ніби її у зоні немає": як відбуває термін винуватиця смертельної ДТП у Харкові Зайцева (фото)

Дівчина на території колонії може користуватися інтернетом і телефонувати родичами за допомогою Skype. Також засуджена заробляє на українській вишивці.

Харків'янка Олена Зайцева, засуджена до 10 років ув'язнення у справі про смертельну ДТП, відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область). Там може заробляти за допомогою вишивки, проте "окладу" вистачає лише на покриття послуг колонії та виплату компенсацій сім'ям загиблих в аварії. Про це "Обозреватель" розповіла начальниця установи Інна Міцюк.

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За її словами, загалом у колонії покарання відбувають 96 жінок. У центрі діють два режими — для засуджених до позбавлення волі та засуджених до обмеження волі. Начальниця колонії також поділилася, що Зайцева сидить у секторі мінімального рівня безпеки, призначеного для засуджених до позбавлення волі.

[ + – ] Двір для засуджених до позбавлення волі

"Це сектор з окремим входом і своїм прогулянковим двориком, кімнатою для їжі, душовою і так далі. Вільно пересуватися засуджені можуть тільки своїм двориком, а так їх супроводжують молодші інспектори — на роботу, в лазню, на обід і так далі. Сьогодні у цьому секторі відбувають покарання 12 осіб, 11 з яких за ДТП", — додала Міцюк.

[ + – ] Зайцева у внутрішньому дворі колонії

Користуватись телефонами засуджені до позбавлення волі люди на території колонії не можуть. У зв'язку з цим Зайцева змушена розмовляти з рідними та близькими під наглядом адміністрації колонії у черговій частині. Крім цього їй, як й іншим 11 жінкам, дозволяють користуватися інтернетом для Skype-дзвінків із родичами та відвідування низки вебсайтів — крім порнографічних "та інших заборонених". Користування соціальними мережами біля колонії заборонено.

"За графіком засудженим щодня надаються і переговори, й інтернет — у вільний від роботи та режимних заходів час. В інтернет-класі знаходиться один комп'ютер, тому 12 засуджених розбили на дві групи по шість осіб: одного дня перша група користується інтернетом, а друга у цей час телефонує родичам. Наступного дня — навпаки", — розповіла начальниця центру.

За її словами, Зайцева разом з іншою засудженою працюють на ділянці української вишивки. За місяць винуватиця смертельної ДТП заробляє від 1 800 до 3 тисяч гривень. З цієї суми утримуються прибутковий податок, військовий збір, а також плата за харчування та комунально-побутові умови. Саме остання стаття витрат є найвідчутнішою — влітку на неї припадає 240 гривень, тоді як узимку вона становить приблизно 1,5-1,8 тисяч гривень.

"Тож практично вся зарплата засудженої йде на ці виплати. Адже Зайцева поїхала не на золоті копальні, тому постраждалим виплачує такі маленькі суми (адвокатка постраждалих Лариса Матвєєва раніше розповідала, що вони отримують від Зайцевої приблизно 30 гривень компенсації на місяць. – ред.)", — додала голова колонії.

[ + – ] Кімната Зайцевої

На побачення до Зайцевої кілька разів із моменту початку відбування покарання приїжджала її бабуся, проте переважно до неї їздить мати. До засудженої, за словами співрозмовниці видання, з боку адміністрації установи "немає особливого ставлення". Не мають претензій до неї і працівники колонії.

"Зайцева як заїхала до Покровського виправного центру, так і до сьогодні поведінка її не змінилася. Поводиться зразково, до неї немає жодних зауважень — на відміну від інших засуджених. А її непомітно, ніби її в зоні немає", — додала Міцюк.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся з Volkswagen Touareg і протаранив натовп людей. Унаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили до лікарні. Пізніше одна з постраждалих померла у лікарні. Суд визнав Олену Зайцеву та ще одного фігуранта справи — Геннадія Дронова — винними та засудив їх до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно в Харкові сталася ще одна смертельна дорожня пригода — 16-річний Микола Харківський на Infiniti врізався в Chevrolet, внаслідок чого водій останнього автомобіля загинув на місці. Слідство у цій справі триває, наразі підозрюваний перебуває під вартою.