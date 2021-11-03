В Украине на несколько регионов будет работать один центр трансплантации, — эксперт

В Украине работает 43 центра по пересадке органов, но в будущем около половины из них отсеется. Об этом говорит Максим Овечко, руководитель Львовского центра трансплантации

В настоящее время 43 центра в Украине получили лицензии на проведение операций по пересадке органов. Однако для того, чтобы запустить полноценную систему трансплантации, работающую на постоянной основе, необходимо достаточное количество времени, финансов и специалистов. На нынешнем этапе далеко не каждое медучреждение может себе это позволить. По словам Максима Овечко, руководителя Львовского центра трансплантации, это приведет к тому, что в ближайшем будущем около половины центров отсеется. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Сердце хорошее, красивое". Как Львов стал лидером трансплантологии в Украине".

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"Трансплантация — это высококвалифицированная медицинская помощь, высшая ступень развития для хирурга. Многим больницам в Украине сейчас выдали такие лицензии, но, чтобы наладить все процессы, надо потратить много времени и энергии. Выйти на нормальные объемы по таким операциям очень сложно", — прокомментировал хирург.

Овечко также отметил, что задача медучреждения — не просто провести пересадку органа, но и стабилизировать пациента после этого, довести его до нормального состояния здоровья. По его словам, во Львове только сейчас работают над тем, чтобы поставить трансплантацию на поток, чтобы она стала нормальной ежедневной практикой.

Подробнее читайте в материале: "Сердце хорошее, красивое". Как Львов стал лидером трансплантологии в Украине".