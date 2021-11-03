В Україні на кілька регіонів працюватиме один центр трансплантації, — експерт

В Україні працює 43 центри з пересадки органів, але в майбутньому близько половини з них відсіється. Про це каже Максим Овечко, керівник Львівського центру трансплантації.

Наразі 43 центри в Україні отримали ліцензії на проведення операцій із пересадки органів. Однак для того, щоб запустити повноцінну систему трансплантації, що працює на постійній основі, потрібна достатня кількість часу, фінансів і фахівців. На нинішньому етапі далеко не кожна медустанова може собі це дозволити. За словами Максима Овечка, керівника Львівського центру трансплантації, це призведе до того, що найближчим часом близько половини центрів відсіється. Про це пише журнал Фокус у статті "Серце хороше, красиве". Як Львів став лідером трансплантології в Україні?

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"Трансплантація — це висококваліфікована медична допомога, найвищий ступінь розвитку для хірурга. Багатьом лікарням в Україні зараз видали такі ліцензії, але щоб налагодити всі процеси, треба витратити багато часу й енергії. Вийти на нормальні обсяги за такими операціями дуже складно", — прокоментував хірург.

Овечко також зазначив, що завдання медустанови — не просто провести пересадку органу, а й стабілізувати пацієнта після цього, довести його до нормального стану здоров'я. За його словами, у Львові лише зараз працюють над тим, щоб поставити трансплантацію на потік, щоб вона стала нормальною щоденною практикою.

Детальніше читайте у матеріалі: "Серце хороше, красиве". Як Львів став лідером трансплантології в Україні?