"Люди работают на свой страх и риск" - журналисты провели расследование о миниНПЗ группы заправок "Сан Ойл"

Мини-нефтеперерабатывающие заводы неформальной группы "Сан Ойл" в Харьковской и Полтавской областях работают с грубыми нарушениями норм экологической и пожарной безопасности, утверждают авторы расследования "Маленькие нефтепереработчики с большими проблемами", опубликованном на сайте "Зеркало недели".

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"Нарушения на заводах "Сан Ойла", выявленные на видеоматериалах, свидетельствуют: люди там работают на свой страх и риск. Ведь в случае ЧП хаотично расположенные строения исключают локализацию пожара, который к тому же нечем тушить. Как показал опыт Васильковской нефтебазы БРСМ, катастрофа может быть намного ближе, чем кажется", — предупреждают журналисты.

"Закрыть такие заводы можно одной службой, не говоря уж об армии контролеров, которых содержат налогоплательщики. Но годы идут, а "миники" лишь наращивают объемы переработки. Вполне очевидно, что это происходит благодаря крышеванию либо даже принадлежности этих объектов местным властям", — сообщается в статье.

Комментируя ситуацию на заводе группы "Сан Ойл" в селе Васищево Харьковской области, автор отмечает, что там были обнаружены практически все нарушения, которые только возможны на нефтеперерабатывающем заводе.

"Главное, что здесь бросается в глаза, — практически полное отсутствие системы пожаротушения. А гасить есть что: 30 резервуаров, печь, производственную установку, ангары, вагоны, автоцистерны… Вблизи установки нет пожарных лафетов, хотя это то немногое, что есть на большинстве других мини-НПЗ. Все, на что могут рассчитывать пожарные, — щиток с ведром, багром и люки, в которых теоретически должны находиться гидранты. Правда, воды в этих гидрантах, скорее всего, нет. А откуда ей взяться, если на территории нет ни пожарного водоема, ни признаков резервуаров с пожарным запасом воды (они выделяются специфичной внешней отделкой сверху системы подогрева)", — отмечается в статье.

По словам автора материала, не лучше ситуация и на других заводах, принадлежащих группе "Cан Ойл".

" А что на других заводах? Ненамного лучше. В частности, имеется полный антиэкологический букет. Ни Богодухове, ни в Решетиловке, ни в Кременчуге нет очистных сооружений и шламосборников. То есть отходы производства и продукты очистки резервуаров (если их, конечно, чистят) сбрасываются неизвестно куда. Не исключено, что в городскую канализацию", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, из-за деятельности миниНПЗ прошлогодние потери бюджета достигли четырех миллиардов гривен.