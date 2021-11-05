Минздрав откроет больницу "Феофания" для всех украинцев в 2022 году, — Ляшко

На данный момент в этой клинике могут лечиться дипломаты, топ-чиновники и люди, имеющие особые заслуги перед страной.

С 1 января 2022 года киевская клиническая больница "Феофания" начнет работать по программе медицинских гарантий (ПМГ), в связи с чем ее услугами смогут воспользоваться все украинцы. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в пятницу, 5 ноября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

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"Больница "Феофания" с 1 января откроет свои двери для всех граждан. Мы проработали все, чтобы эта больница зашла в ПМГ и законтрактовалась по приоритетным пакетам", — заявил глава Минздрава.

В то же время "РБК-Украина" министр сообщил, что таким образом возглавляемое им ведомство исполнит указ президента Владимира Зеленского от января 2020 года "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

"Туда также будут госпитализировать простых людей — скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", — добавил Ляшко.

На данный момент "Феофания" — медицинское учреждение, подчиненное Государственному управлению делами, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание ответственных государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и ответственных международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной в условиях мирного, чрезвычайного и военного положения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заражения коронавирусом в ноябре 2020 года был госпитализирован в больницу "Феофания". Также в это медучреждение с аналогичным диагнозом поступил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Фокус писал о том, как в 2015 году суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры Шевченковского района, признав незаконной передачу помещений "Феофании" в частную собственность.