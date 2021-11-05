Румыния попросила Украину официально отказаться от признания молдавского языка

Как утверждают румынские дипломаты, с подобной просьбой они обращаются к украинской власти не впервые.

Власти Румынии попросили Украину об официальном признании факта отсутствия так называемого понятия "молдавский язык". Об этом заявил государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулаеску на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовкой.

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Во время встречи был затронут вопрос взаимоотношений двух стран с акцентом на положение румынского национального меньшинства в Украине.

Госсекретарь Румынии, в контексте закона Украины о национальных меньшинствах, предложил обсудить вопрос о доступе к образованию на румынском языке, который ранее был ограничен. Дело в том, что Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, определяла, что государственным языком в Молдове является румынский. Однако Украина до сих пор руководствуется Конституцией Молдовы, которая в статье 13 определяет "молдавский язык" как национальный язык страны.

При этом в декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы признал приоритет Декларации о независимости Молдовы над ее Конституцией, что означает, что государственный язык будут называть "румынским".

Когда Румыния обращалась к Украине впервые?

В июне 2021 года румынские дипломаты впервые попросили Украину признать, что молдавского языка не существует, поскольку в апреле того же года Кишинев признал тождество между румынским и молдавским языком.

Фокус рассказывал, что тогда глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к главе украинского МИД Дмитрию Кулебе с просьбой официального признания Украиной молдавского языка как "несуществующего".