Румыния просит Украину признать "несуществующим" молдавский язык

В Бухаресте напомнили Киеву, что в апреле Молдова признала тождество между румынским и молдавским языками.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к главе украинского МИД Дмитрию Кулебе с просьбой официального признания Украиной молдавского языка как "несуществующего".

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Как сообщает в Telegram "Sputnik Молдова" данная просьба прозвучала во время встречи двух глав внешнеполитических ведомств во время Дипломатического форума в Анталье (Турция).

Сообщается, что Ауреску напомнил Кулебе о том, что Румыния поддерживает сотрудничество Украины и НАТО и попросил Киев официально признать "отсутствие" молдавского языка.

По мнению главы МИД Румынии, после того, как в апреле 2021 года Кишинев признал тождество между румынским и молдавским языками, Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.

[ + – ] Встреча Богдана Ауреску и Дмитрия Кулебы

Напомним, в 2013 году Конституционный суд Молдовы официально признал румынский язык государственным. Решение было принято несмотря на то, что в конституции Молдовы государственным языком значится молдавский.

В 2017 году правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

В январе 2021 года Молдовский Конституционный суд признал незаконным особый статус русского языка.

А в апреле президент Молдовы Майя Санду заявила, что парламент страны должен внести поправки в конституцию, позволяющие переименовать государственный язык с молдавского на румынский.