Румыния просит Украину признать "несуществующим" молдавский язык
В Бухаресте напомнили Киеву, что в апреле Молдова признала тождество между румынским и молдавским языками.
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к главе украинского МИД Дмитрию Кулебе с просьбой официального признания Украиной молдавского языка как "несуществующего".
Как сообщает в Telegram "Sputnik Молдова" данная просьба прозвучала во время встречи двух глав внешнеполитических ведомств во время Дипломатического форума в Анталье (Турция).
Сообщается, что Ауреску напомнил Кулебе о том, что Румыния поддерживает сотрудничество Украины и НАТО и попросил Киев официально признать "отсутствие" молдавского языка.
По мнению главы МИД Румынии, после того, как в апреле 2021 года Кишинев признал тождество между румынским и молдавским языками, Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.
Напомним, в 2013 году Конституционный суд Молдовы официально признал румынский язык государственным. Решение было принято несмотря на то, что в конституции Молдовы государственным языком значится молдавский.
В 2017 году правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.
В январе 2021 года Молдовский Конституционный суд признал незаконным особый статус русского языка.
А в апреле президент Молдовы Майя Санду заявила, что парламент страны должен внести поправки в конституцию, позволяющие переименовать государственный язык с молдавского на румынский.