Румунія просить Україну визнати "неіснуючою" молдавську мову

У Бухаресті нагадали Києву, що в квітні Молдова визнала тотожність між румунською і молдавською мовами.

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску звернувся до глави українського МЗС Дмитра Кулеби з проханням офіційного визнання Україною молдавської мови як "неіснуючої".

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Як повідомляє в Telegram "Sputnik Молдова" дане прохання прозвучало під час зустрічі двох глав зовнішньополітичних відомств на Дипломатичному форумі в Антальї (Туреччина).

Повідомляється, що Ауреску нагадав Кулебі про те, що Румунія підтримує співпрацю України і НАТО і попросив Київ офіційно визнати "відсутність" молдавської мови.

На думку глави МЗС Румунії, після того, як в квітні 2021 року Кишинів визнав тотожність між румунською і молдавською мовами, Україна повинна офіційно визнати, що молдавської мови не існує.

[ + – ] Зустріч Богдана Ауреску і Дмитра Кулеби

Нагадаємо, в 2013 році Конституційний суд Молдови офіційно визнав румунську мову державною. Рішення було прийнято незважаючи на те, що в конституції Молдови державною мовою значилася молдавська.

У 2017 році уряд Молдови підтримав зміну назви державної мови в Конституції з молдавської на румунську.

У січні 2021 року Молдовський Конституційний суд визнав незаконним особливий статус російської мови.

А в квітні президент Молдови Майя Санду заявила, що парламент країни повинен внести поправки в конституцію, що дозволяють перейменувати державну мову з молдавської на румунську.