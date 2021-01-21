Молдовский Конституционный суд признал незаконным особый статус русского языка

Инициаторами стала группа депутатов, которые считают, что русский язык никак не интегрирует нацменьшинства в пространство Молдовы.

Закон предусматривал, что жители Молдовы смогут обращаться в госорганы, государственные учреждения, предприятия и организации на русском языке, — сообщает NewsMaker.

Суд отменил закон в части касающейся русского языка. В пояснительной записке решения суда указывается, что русский язык имеет статус межнационального общения. Он гарантирует гражданам возможность получать образование на родном языке и вносить вклад в развитие национальной структуры. При этом возможность обращаться в органы и организации на русском языке больше не будет.

"Это точка невозврата. Или мы идем к независимости или остаемся придатком", — заявил депутат Октавиан Цыку.

Инициаторами отмены закона стали депутаты Октавиана Цыку, Дину Плынгэу и Мария Чобану. По словам Цыку, русский язык не способствует тому, чтобы национальное меньшинство гагаузов развиваться в рамках своей истории и культуры. Закон же о русском языке обязывает его принимать и учиться разговаривать на нем. Приравнивание прав русского языка к румынскому является подрывом основ Конституции.

При этом инициаторы заявляли, что закон "О функционировании языков на территории Молдовы" принят с нарушениями процедуры. Его приняли 16 декабря 2020 года. Инициатором были депутаты от партии ПСРМ Батрынча, Цырди и Лебединского.

Напомним, ранее в СНБО Украины заявляли, что повышение статуса русского языка несет опасность для всего региона.