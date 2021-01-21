Молдовський Конституційний суд визнав незаконним особливий статус російської мови

Ініціаторами стала група депутатів, які вважають, що російська мова ніяк не інтегрує нацменшини в простір Молдови.

Закон передбачав, що жителі Молдови зможуть звертатися до держорганів, державних установ, підприємств та організацій російською мовою, — повідомляє NewsMaker.

Суд скасував закон у частині, що стосується російської мови. У пояснювальній записці рішення суду вказується, що російська мова має статус міжнаціонального спілкування. Він гарантує громадянам можливість здобувати освіту рідною мовою і робити внесок у розвиток національної структури. При цьому можливості звертатися до органів і організацій російською мовою більше не буде.

"Це точка неповернення. Або ми йдемо до незалежності, або залишаємося придатком", — заявив депутат Октавіан Цику.

Ініціаторами скасування закону стали депутати Октавіан Цику, Діну Плингеу і Марія Чобану. За словами Цику, російська мова не сприяє тому, щоб національна меншина гагаузів розвивалася в рамках своєї історії і культури. Закон же про російську мову зобов'язує її ухвалювати і вчитися розмовляти нею. Прирівнювання прав російської мови до румунської є підривом основ Конституції.

При цьому ініціатори заявляли, що закон "Про функціонування мов на території Молдови" ухвалений з порушеннями процедури. Його ухвалили 16 грудня 2020 року. Ініціаторами були депутати від партії ПСРМ Батринча, Цирді і Лебединського.

Нагадаємо: раніше в РНБО України заявляли, що підвищення статусу російської мови несе небезпеку для всього регіону.