Зима все ближе. В Украину возвращаются ночные морозы

В некоторых регионах Украины температура воздуха ночью будет ниже нуля.

По прогнозам Гидрометцентра, 7 ноября на севере и в центре страны днем температура будет от 9 до 11 градусов тепла. На юге прогреется до +13-+15, а на западе Украины – в среднем будет 10-12 градусов тепла. И только ночью здесь температура воздуха снизится местами до -2 и -4.

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7 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, днем ​+​9 +11 градусов.

8 ноября по всей территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха в центре и на севере днем будет на уровне 9-11 градусов тепла, на юге вырастет до +14 — +16. И только на западе страны температура снизится до 6-8 градусов тепла. Ночью в среднем по всей Украине будет +3 — +5, только на востоке будет ночью холоднее – до нуля градусов. В центре и на западе страны возможны дожди.

8 ноября в Киеве ожидается погода без осадков, только ночью возможен дождь. Температура днем +10 — +12, ночью — +5-+7.

9 ноября придет похолодание на всей территории Украины. Температура ночью опустится до нуля и ниже на севере и западе страны, дневная температура здесь будет составлять +2 — +4 до +3 — +5 , в Закарпатье — до +8-+10. В центре днем — +4-+6, ночью — +1-+3. На востоке — +7-+9 днем, и +6 — +8 ночью. На юге — +8-+10 днем и ночью — +6-+8. На востоке и юге Украины ожидаются дожди.

10 ноября ночные холода станут существеннее. Столбики термометров будут показывать по всей территории Украины кроме юга, от нуля до -4 градусов. На юге – +1-+3. Дневная температура в центре, на севере, востоке и западе от +2 до +5 градусов. Местами на западе температура повысится до +5 -+7 градусов. На юге днем – 4-6 градусов тепла. По всей Украине этот день пройдет без осадков.