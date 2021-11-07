Зима дедалі ближче. В Україну повертаються нічні морози

У деяких регіонах України температура повітря вночі буде нижчою від нуля.

За прогнозами Гідрометцентру, 7 листопада на півночі та в центрі країни вдень температура буде від 9 до 11 градусів тепла. На півдні прогріється до +13-15, а на заході України – в середньому буде 10-12 градусів тепла. І лише вночі тут температура повітря знизиться місцями до -2 та -4.

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7 листопада у Києві хмарно з проясненнями, без опадів, удень +9+11 градусів.

8 листопада на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода, температура повітря в центрі та на півночі вдень буде на рівні 9-11 градусів тепла, на півдні зросте до +14 — +16. І лише на заході країни температура знизиться до 6-8 градусів тепла. Вночі в середньому по всій Україні буде +3 — +5, лише на сході вночі буде холодніше – до нуля градусів. У центрі та на заході країни можливі дощі.

8 листопада у Києві очікується погода без опадів, лише вночі можливий дощ. Температура вдень +10 — +12, вночі — +5-7.

9 листопада прийде похолодання на усій території України. Температура вночі опуститься до нуля і нижче на півночі та заході країни, денна температура тут становитиме +2 — +4 до +3 — +5, на Закарпатті — до +8-+10. У центрі вдень – +4-+6, вночі – +1-+3. На сході — +7-+9 вдень, і +6 — +8 вночі. На півдні — +8-10 вдень і вночі — +6-8. На сході та півдні України очікуються дощі.

10 листопада нічні холоди стануть суттєвішими. Стовпчики термометрів показуватимуть по всій території України, крім півдня, від нуля до -4 градусів. На півдні — +1-3. Денна температура в центрі, на півночі, сході та заході від +2 до +5 градусів. Подекуди на заході температура підвищиться до +5 — +7 градусів. На півдні вдень – 4-6 градусів тепла. По всій Україні цей день пройде без опадів.