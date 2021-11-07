В Мелитополе бездомные нашли младенца в мусорном баке (фото, видео)

Знакомая бездомного, который обнаружил тело, подумала сначала, что это кукла.

В Мелитополе утром 7 ноября бездомные обнаружили жуткую находку в одном из мусорных баков на улице Ярослава Мудрого. Мужчина рылся в отходах и нашел там тело младенца, завернутое в тряпку, сообщили в Нацполиции Запорожской области.

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По его словам, он потянул из бака тяжелый пакет, в котором находилось окоченелое тело ребенка в розовом полотенце. Это был мальчик. Врачи сказали, что младенец был доношенный, с правильно обрезанной пуповиной.

Бездомный и его знакомая были шокированы происходящим и попросили прохожих вызвать полицию.

"Я думала, что это кукла такая красивая. Потрогала, а она холодная. Никто и не понял, что не кукла. Это первый раз в жизни с нами такое", — поделилась впечатлениями женщина.

Исходя из того, что мусоровоз забрал отходы из баков в последний раз около трех часов дня 6 ноября, младенца выбросили этой ночью.

Известно, что к месту страшной находки прибыли судмедэксперты и полиция, криминалисты и кинологи. Правоохранители завели дело об убийстве с дополнительной отметкой несчастный случай — п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

"Для установления причин смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Все оперативные подразделения руководством Мелитопольского районного управления полиции направлены на установление личности женщины, родившей ребенка и всех обстоятельств данного события", — сообщили в полиции.

[ + – ] Бездомные в Мелитополе

[ + – ] тело младенца

[ + – ] младенец в мусорке

[ + – ] На место прибыли кинологи

Ранее Фокус писал, что в Соломенском районе Киева возле одного из домов на ул. Новгородской в мусорном баке обнаружили труп младенца.