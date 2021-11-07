У Мелітополі бездомні знайшли немовля у сміттєвому баку (фото, відео)

Знайома бездомного, який виявив тіло, подумала спочатку, що то лялька.

У Мелітополі вранці 7 листопада безпритульні виявили жахливу знахідку в одному зі сміттєвих баків на вулиці Ярослава Мудрого. Чоловік копався у відходах і знайшов там тіло немовляти, загорнуте в ганчірку, повідомили у Нацполіції Запорізької області.

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За його словами, він потягнув з бака важкий пакет, у якому знаходилося задубіле тіло дитини в рожевому рушнику. То був хлопчик. Лікарі сказали, що немовля було доношене, з правильно обрізаною пуповиною.

Бездомний та його знайома були шоковані тим, що відбувається, і попросили перехожих викликати поліцію.

"Я думала, що це лялька така гарна. Помацала, а вона холодна. Ніхто й не зрозумів, що не лялька. Це вперше в житті з нами таке", — поділилася враженнями жінка.

Виходячи з того, що сміттєвоз забрав відходи з баків востаннє близько третьої години дня 6 листопада, немовля викинули цієї ночі.

Відомо, що до місця страшної знахідки прибули судмедексперти та поліція, криміналісти та кінологи. Правоохоронці порушили справу про вбивство з додатковою відміткою нещасний випадок — п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

"Для встановлення причин смерті дитини тіло спрямоване на проведення судово-медичної експертизи. Усі оперативні підрозділи керівництвом Мелітопольського районного управління поліції спрямовані на встановлення особи жінки, яка народила дитину та всіх обставин цієї події", — повідомили в поліції.

[ + – ] Бездомні у Мелітополі

[ + – ] тіло немовляти

[ + – ] немовля у смітнику

[ + – ] На місце прибули кінологи

Раніше Фокус писав, що у Солом'янському районі Києва біля одного з будинків на вул. Новгородській у сміттєвому баку виявили труп немовляти.