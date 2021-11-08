"Укртютюн" и Ассоциация городов Украины начали кампанию против торговли нелегальными сигаретами

Ассоциация "Укртютюн" совместно с Ассоциацией городов Украины начинают информационную кампанию против продажи нелегальных сигарет. Об этом они заявили в ходе онлайн-конференции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно последним данным компании KANTAR, которые привела директор ассоциации "Укртютюн" Натальи Фесюн, в Украине зафиксирован рекордный рост уровня нелегальной торговли, который достиг уже почти 16%.

При этом, по словам Фесюн, 67% нелегальной продукции распространяются через легальные каналы продаж, такие как магазины и киоски.

Учитывая нарастание оборотов нелегальной торговли сигаретами, "Укртютюн" и Ассоциация городов Украины объявили о старте информационной ритейл-кампании "Скажи "Нет!" продаже нелегальных сигарет", рассчитанной на продавцов и владельцев магазинов и киосков.

"Ее целью является объяснить проблему и снизить уровень привлечения магазинов к продажам нелегальных табачных изделий", — объяснила директор "Укртютюна".

Кампанией предусмотрено распространение 120 тыс. информационных буклетов среди розничных точек. В материалах кампании будет представлена информация о потерях бюджетов, а также о юридической ответственности продавцов за хранение и реализацию нелегальных сигарет. Продавцов научат также отличать легальную продукцию от нелегальной.

Ассоциация городов Украины поддержала акцию "Укртютюна", так как в местных бюджетах заложены поступления в размере 5% розничного "табачного" налога, а при росте нелегальной торговли эти поступления уменьшаются.

"Средства, которые поступают в бюджет от уплаты розничного акциза, очень важны для нашей громады", — рассказал заместитель городского головы Хмельницкого Олег Шинкарук. По его данным, из заложенных в бюджет 78 млн гривен от уплаты акцизного налога город получил только 72 млн.

"Потери от нелегальной торговли табачными изделиями только за 2021 год составляют 13,2 млрд. грн. Это колоссальные потери. Ведь если сравнить их с доходами городов Украины, то эта сумма фактически соразмерна бюджету одного крупного областного центра", — сообщил подробности исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Наталья Фесюн рассчитывает на эффективность информационной кампании, но для более эффективной борьбы с нелегальной торговлей необходимо ввести уголовную ответственность за контрабанду, которая предусмотрена президентским законопроектом №5420. Депутаты его уже рассмотрели в первом чтении.