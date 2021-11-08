"Укртютюн" та Асоціація міст України розпочали кампанію проти торгівлі нелегальними сигаретами

Асоціація "Укртютюн" спільно з Асоціацією міст України розпочинають інформаційну кампанію проти продажу нелегальних сигарет. Про це вони заявили у ході онлайн-конференції.

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Згідно з останніми даними компанії KANTAR, які навела директор асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн, в Україні зафіксовано рекордне зростання рівня нелегальної торгівлі, яке досягло вже майже 16%.

При цьому, за словами Фесюн, 67% нелегальної продукції поширюються через легальні канали продажу, такі як магазини та кіоски.

Враховуючи зростання обігу нелегальної торгівлі сигаретами, "Укртютюн" та Асоціація міст України оголосили про старт інформаційної ритейл-кампанії "Скажи "Ні!" продажу нелегальних сигарет", розрахованої на продавців та власників магазинів та кіосків.

"Її метою є пояснити проблему та знизити рівень залучення магазинів до продажу нелегальних тютюнових виробів", — пояснила директор "Укртютюну".

Кампанією передбачено розповсюдження 120 тис. інформаційних буклетів серед роздрібних точок. У матеріалах кампанії буде подано інформацію про втрати бюджетів, а також про юридичну відповідальність продавців за зберігання та реалізацію нелегальних цигарок. Продавців навчать також відрізняти легальну продукцію від нелегальної.

Асоціація міст України підтримала акцію "Укртютюну", оскільки у місцевих бюджетах закладено надходження у розмірі 5% роздрібного "тютюнового" податку, а за зростання нелегальної торгівлі ці надходження зменшуються.

"Кошти, які надходять до бюджету від сплати роздрібного акцизу, є дуже важливими для нашої громади", — розповів заступник міського голови Хмельницького Олег Шинкарук. За його даними, із закладених до бюджету 78 млн гривень від сплати акцизного податку місто отримало лише 72 млн.

"Втрати від нелегальної торгівлі тютюновими виробами лише за 2021 рік становлять 13,2 млрд. грн. Це величезні втрати. Адже якщо порівняти їх із доходами міст України, то ця сума фактично пропорційна бюджету одного великого обласного центру", — повідомив подробиці виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Наталія Фесюн розраховує на ефективність інформаційної кампанії, але для більш ефективної боротьби з нелегальною торгівлею необхідно запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизними товарами, передбачену президентським законопроектом №5420. Депутати його вже розглянули у першому читанні.