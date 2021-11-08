Журналистов Kyiv Post уволили под давлением Офиса президента, — главред "УП"

Севгиль Мусаева допускает, что кому-то могло не понравиться, то, что издание писало о коррупции и публиковало "Досье Пандоры".

Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева высказалась о закрытии англоязычного издания Kyiv Post. По ее сведениям, проблемы в редакции начались несколько недель назад, а закрытие связано с давлением со стороны Офиса президента. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главред УП отмечает, что "неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И связаны с давлением на Аднана Кивана (издателя газеты) со стороны Офиса президента".

Kyiv Post был основным ресурсом новостей об Украине для дипломатов и сотрудников международных организаций.

Издание писало о вагнергейте, коррупции, и, в частности, публиковало "Досье Пандоры", новости об антикоррупционных ведомствах и реформах. Мусаева допускает, что кому-то это могло не понравиться.

[ + – ] Скриншот поста в Facebook Севгиль Мусаевой.

Она отмечает, что никто не мог оказать давление на главного редактора Kyiv Post Брайана Боннера, т.к. он был известен своей принципиальностью: на протяжении 25 лет ему удавалось сохранять независимую редакционную политику.

По этой причине от журналистов решили просто избавиться, считает Мусаева. И такой подход — "в стиле раннего Януковича" — очень хорошо ложится в один ряд с предыдущими решениями Офиса президента, как то: не пускать оппозиционных депутатов в заграничные командировки и публиковать еженедельный дайджеста о своих "победах".

Однако, говорит Мусаева, скрыть ничего неудастся. За последние несколько дней к ней поступило несколько запросов от европарламентариев относительно притеснений журналистов в Украине.

И вот теперь к числу примеров добавляется еще кейс Kyiv Post.

Мнение пресс-службы Офиса президента

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в этом связи тоже опубликовал пост, в котором высказался в тому душе, что сегодня представить современное медиаполе страны без Kyiv Post невозможно. Он выразил надежду, что издание все же продолжит работу и сохранит присущее ему качество журналистики.

Вместе с тем, Никифоров удивлен тем, что некоторые журналисты и политики "обвинили в закрытии издания Офис Президента или даже его лично".

С его слов, новость о закрытии газеты для Офиса Президента стала настолько же неожиданной, как и для остальных. Пресс-секретарь призвал не пытаться пиариться на проблемах известного издания.

Напомним, что журналистка Kyiv Post Анна Миронюк назвала закрытие газеты "местью владельца". На своей странице в соцсети она отметила, что редакторский коллектив был против изменений формата работы и предложил владельцы газеты Аднану Кивану ее продать или передать им торговую марку. Но переговоры не увенчались успехом.

Ранее Фокус сообщал, что англоязычное издание Kyiv Post "временно закрывается", информация об этом была опубликована на сайте издания. Владелец Аднан Киван в будущем планирует перезапуск Kyiv Post, новая версия должна стать еще "больше и лучше".