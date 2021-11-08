Журналістів Kyiv Post звільнили під тиском Офісу президента, — головний редактор "УП"

Севгіль Мусаєва припускає, що комусь могло не сподобатися те, що видання писало про корупцію та публікувало "Досьє Пандори".

Головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва висловилася про закриття англомовного видання Kyiv Post. За її даними, проблеми в редакції почалися кілька тижнів тому, а закриття пов'язане з тиском з боку Офісу президента. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

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Головред УП зазначає, що "неофіційно проблеми в редакції почалися кілька тижнів тому. І пов'язані з тиском на Аднана Ківана (видавця газети) з боку Офісу президента".

Kyiv Post був основним ресурсом новин про Україну для дипломатів та співробітників міжнародних організацій.

Видання писало про вагнергейт, корупцію, і, зокрема, публікувало "Досьє Пандори", новини про антикорупційні відомства та реформи. Мусаєва припускає, що комусь це могло не сподобатися.

[ + – ] Скріншот посту у Facebook Севгіль Мусаєвої.

Вона наголошує, що ніхто не міг чинити тиск на головного редактора Kyiv Post Браяна Боннера, тому що в ньому не було жодного тиску. Він був відомий своєю принциповістю: протягом 25 років йому вдавалося зберігати незалежну редакційну політику.

З цієї причини журналістів вирішили просто позбутися, вважає Мусаєва. І такий підхід — "у стилі раннього Януковича" — дуже добре лягає в один ряд із попередніми рішеннями Офісу президента, як то: не пускати опозиційних депутатів у закордонні відрядження та публікувати щотижневий дайджест про свої "перемоги".

Однак, каже Мусаєва, приховати нічого не вдасться. За останні кілька днів до неї надійшло кілька запитів від європарламентаріїв щодо утисків журналістів в Україні.

І ось тепер до прикладів додається ще кейс Kyiv Post.

Думка пресслужби Офісу президента

Прессекретар президента України Сергій Никифоров щодо цього також опублікував допис, у якому висловився в тому дусі, що сьогодні уявити сучасне медіаполі країни без Kyiv Post неможливо. Він висловив сподівання, що видання все ж таки продовжить роботу і збереже властиву йому якість журналістики.

Водночас, Никифоров здивований тим, що деякі журналісти та політики "звинуватили в закритті видання Офіс Президента або навіть його особисто".

За його словами, новина про закриття газети для Офісу Президента стала такою ж несподіваною, як і для решти. Прессекретар закликав не намагатися піаритись на проблемах відомого видання.

Нагадаємо, що журналістка Kyiv Post Анна Миронюк назвала закриття газети "помстою власника". На своїй сторінці в соцмережі вона зазначила, що редакторський колектив був проти змін формату роботи та запропонував власнику газети Аднану Ківану її продати чи передати їм торгову марку. Але переговори не мали успіху.

Раніше Фокус повідомляв, що англомовне видання Kyiv Post "тимчасово закривається", інформацію про це було опубліковано на сайті видання. Власник Аднан Ківан у майбутньому планує перезапуск Kyiv Post, нова версія має стати ще "більшою і кращою".