Не проверяла уроки и позволяла быть собой - Мэй Маск открыла секреты воспитания детей

В Киев приехала мама Илона Маска – Мэй. В украинскую столицу ее пригласила Алена Шевцова – большая поклонница Мэй, одна из ведущих специалистов в сфере Финтех, основательница международной платежной системы LEO. Как признается Алена, она вынашивала идею пригласить Мэй Маск в Киев с тех пор, как прочла ее книгу. Наконец-то мечта сбылась – и для самой Алены, и для миллионов зрителей программы "Сніданок з 1+1", которому Мэй согласилась дать интервью.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Сын Мэй Маск – известный изобретатель, самый богатый в мире бизнесмен с состоянием около $ 300 млрд. Но жизнь Мэй точно не сводится к роли "мамы того самого Илона". Она известная модель, дипломированный нутрициолог, дающий консультации людям по всему миру, автор книги "Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха". Она вышла в 2019 году и сразу стала мировым бестселлером. В этом году "Женщина, у которой есть план…" была переведена на украинский.

Во время беседы Мэй призналась, что не контролировала выполнение домашних заданий своих троих детей – сыновей Илона и Кимберли и дочери Тоски.

"Мне кажется, это так скучно – помогать детям со школьными заданиями! Хотя сегодня я иногда помогаю своим внукам! Так же поступали и мои родители – мы их видели только после шести часов вечера! Все росли независимыми!" – рассказывает Мэй. И добавляет, что ей важно было, чтобы ее дети росли вежливыми и сконцентрированными на своих целях. Мэй Маск не давила на своих сыновей и дочь, поэтому каждый из них пошел собственным путем и добился в нем успеха.

Алена Шевцова тоже поделилась секретами воспитания детей – их у нее четверо.

"Я стараюсь быть для них самой лучшей мамой. К примеру, когда мои дети звонят по телефону, я отвечу им, всегда. А когда дети идут спать, только я, их мама, рассказываю на ночь сказки. Детей нужно воспитывать. Они должны уважать семью", – считает Алена.

Комментируя подробности из своей книги, которые порой очень откровенные и личные, Мэй рассказала, что таковым было пожелание ее агента: для того, чтобы книга получилась честной и цепляющей, нужно откровенно рассказать о своей жизни, даже самых сложных ее минутах, и об извлеченных уроках.

"Даже мои дети сказали – ты должна рассказать о борьбе. Ведь женщинам это необходимо! И книга именно об этом – как важно не сдаваться. И когда у женщины есть план, она выйдет из любой ситуации! – рассказала Мэй.

Труднее всего ей было писать о своем замужестве. Об ужасах ее супружеской жизни, признается Мэй, не знали даже самые близкие родственники. Но когда они прочли это в книге и спросили, почему она так долго молчала и не просила о помощи, Мэй ответила, что не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за выбор, который она сделала.

В свою очередь Алена признается, что эти трогательные детали в книге Мэй Маск заставили ее плакать.

"Эта книга стала для меня пособием, как подниматься вверх, когда тяжело. Когда ты женщина, когда ты одна с детьми", – рассказала Алена Шевцова.

Для того чтобы увидеться со своими детьми, Мэй приходится часто летать по всему миру. Так, рассказывает мама Илона, как-то ей пришлось за 6 дней совершить пять перелетов, чтобы увидеться с сыновьями и дочерью, проживающими в разных уголках мира.

А еще у нее 12 внуков. И Мэй совсем не стесняется, когда ее называют бабушкой. Ведь, по ее мнению, именно такими должны быть бабушки – стильными, умными, находиться в постоянном движении и учиться.

Ну и еще одна замечательная новость для поклонниц Мэй Маск: она не исключает, что "Женщина, у которой есть план…" не станет ее последней книгой. В планах – новые.

"Это может быть книга о приключениях с детства! У меня остались фантастические фото, которые делала моя мама. И я знаю, как это – три недели мыться одним стаканом воды. И о нутрициологии можно написать. И о семье. Столько вариантов может быть для книги. Кто знает! Все может быть!" – пообещала Мэй Маск.