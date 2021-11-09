Не перевіряла уроки та дозволяла бути собою, - Мей Маск відкрила секрети виховання дітей

До Києва завітала мама Ілона Маска – Мей. До української столиці її запросила Альона Шевцова – велика прихильниця Мей, одна з провідних спеціалістів у сфері Фінтех, засновниця міжнародної платіжної системи LEO. Як зізнається Альона, вона виношувала ідею запросити Мей Маск до Києва відтоді, як прочитала її книжку. Нарешті мрія збулася – і для самої Альони, і для мільйонів глядачів програми "Сніданок з 1+1", якому Мей погодилася дати інтерв’ю.

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Син Мей Маск – відомий винахідник, найбагатший у світі бізнесмен зі статками близько $ 300 млрд. Але життя Мей точно не зводиться до ролі "мами того самого Ілона". Вона відома модель, дипломований нутриціолог, який дає консультації людям по всьому світу, автор книги "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху". Вона вийшла у 2019 році і одразу стала світовим бестселером. Цьогоріч "Жінку, яка має план…" було перекладено українською.

Під час бесіди Мей зізналася, що не контролювала виконання домашнього завдання своїх трьох дітей – синів Ілона та Кімберлі та доньки Тоски.

"Мені здається, це так нудно – допомагати дітям зі шкільними завданнями! Хоча сьогодні я інколи допомагаю своїм онукам! Так само робили й мої батьки – ми їх бачили лише після шостої години вечора! Всі росли незалежними!", — розповідає Мей. І додає, що їй важливо було, щоб вони росли ввічливими і сконцентрованими на своїх цілях. Мей Маск не тиснула на своїх синів та доньку, тому кожен з них пішов власним шляхом і досяг в ньому успіху.

Альона Шевцова теж поділилася секретами виховання дітей – їх у неї аж четверо.

"Я намагаюся бути для них найкращою мамою. До прикладу, коли мої діти телефонують, я відповім їм, завжди. А коли діти йдуть спати, лише я, їхня мама, розказую на ніч казки. Дітей треба виховувати. Вони мають поважати родину", — вважає Альона.

Коментуючи подробиці зі своєї книги, які часом дуже відверті та особисті, Мей розповіла, що таким було побажання її агента: для того, щоб книжка вийшла чесною і такою, що чіпляє, потрібно відверто розповісти про своє життя, навіть найскладніші його хвилини, і про винесені з цього уроки.

"Навіть мої діти сказали – ти маєш розповісти про боротьбу. Бо жінкам це необхідно! І книга саме про це – як важливо не здавалися. І коли у жінки є план, вона вийде з будь-якої ситуації!" — розповіла Мей.

Найважче їй було писати про своє заміжжя. Про жахи її подружнього життя, зізнається Мей, не знали навіть найближчі родичі. Але коли вони прочитали це у книжці і запитали, чому вона так довго мовчала і не просила про допомогу, Мей відповіла, що не хотіла, аби інші люди несли відповідальність за той вибір, який зробила вона.

У свою чергу, Альона зізнається, що ці зворушливі деталі у книзі Мей Маск змусили її плакати.

"Ця книга стала для мене посібником , як підніматися вгору, коли важко. Коли ти жінка, коли ти одна з дітьми", — розповіла Альона Шевцова.

Для того, щоб побачитися зі своїми дітьми, Мей доводиться часто літати по всьому світу. Так, розповідає мама Ілона, якось їй довелося за 6 днів здійснити п’ять перельотів, щоб побачитися з синами та донькою, які мешкають у різних кутках світу.

А ще у неї 12 онуків. І Мей зовсім не соромиться, коли її називають бабусею. Адже, на її думку, саме такими і мають бути бабусі – стильними, розумними, перебувати у постійному русі та навчатися.

Ну і ще одна чудова новина для прихильниць Мей Маск: вона не виключає, що "Жінка, яка має план…", не стане її останньою книжкою. У планах – нові.

"Це може бути книга про пригоди з дитинства! У мене залишилися фантастичні фото, які робила моя мама. І я знаю, як це три тижні митися однією склянкою води. І про нутріціологію можна написати. І про родину. Стільки варіантів може бути для книги. Хто знає! Все може бути!" — підсумувала Мей Маск.