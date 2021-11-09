Какие признаки наркомании и почему важно оперативное лечение?
Наркомания – это тяжелая форма зависимости человека от приема наркосодержащих препаратов различного происхождения. Как показывает опыт, лечение наркомании Киев столкнулось с проблемой роста наркозависимых, в том числе за счет использования технологий бесконтактного распространения.
Что такое наркомания, наркотическая зависимость?
Легкий доступ к наркотикам способствует увеличению количества так называемых "молодых" наркоманов, которые находятся на первой из трех стадий наркозависимости. При приеме наркотиков человек получает ощущение расслабленности и стремится повторить такое состояние, постепенно увеличивая дозу препарата.
На втором этапе наркоман приобретает физическую зависимость, когда каждый день начинается с поиска очередной дозы средства. Приятные ощущения уже не отмечаются, а наркотик нужен для элементарной жизнедеятельности.
На третьем этапе происходит поражение головного мозга с нарушением биохимических реакций в организме, отмечается отказ работы отдельных органов, а человек теряет свое социальное окружение и деградирует.
Причины
Среди основных причин развития наркомании можно выделить следующие:
● желание подражать окружению;
● новые ощущения без осознания возможных последствий;
● простота в приобретении;
● наркотики как инструмент для раскрепощения;
● модные течения и другие.
Признаки, симптомы и последствия
Признаки употребления наркотиков зависят от того, на каком этапе зависимости находится человек.
1. На первом этапе характерными признаками являются доказательства безобидности наркотиков, хвастовство среди своего окружения и периодический всплеск коммуникативности.
2. На второй стадии проявляются более сложные симптомы: неадекватное поведение, участившиеся конфликты, возможные проблемы с законом из-за краж, угонов и т.д.
3. Третья стадия – это полная деградация личности, ослабление организма, психическое расстройство на постоянной основе.
Важно знать, что лечение наркозависимости возможно на любой из перечисленных стадий.
Лечение наркомании в клинике "МедикоМенте" в Киеве
Клиника "МедикоМенте" специализируется на оказании помощи наркозависимым с любой степенью поражения. Главным элементом в лечении считается мотивация зависимого человека на проведение комплекса мер по прекращению приема наркотиков.
Именно по этой причине в штате клиники есть профессиональные врачи-психотерапевты, которые внимательно изучают причины и течение болезни каждого пациента.
Все пациенты проходят курс лечения и контроля выздоровления по индивидуальному, под них разработанному протоколу лечения. В протокол лечения клиники "МедикоМенте" входят:
● мотивация пациента;
● снятие интоксикации организма;
● работа с психотерапевтом;
● аверсивная и ибогаин терапия;
● дополнительные мероприятия при необходимости.
Лечение в клинике проводится только комплексно, так как снятие признаков интоксикации организма не ведет к выздоровлению, требуются дополнительные медицинские процедуры. Обращение в "МедикоМенте" – залог успешного излечения и возвращения наркозависимых к нормальной жизни!