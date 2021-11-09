Какие признаки наркомании и почему важно оперативное лечение?

Наркомания – это тяжелая форма зависимости человека от приема наркосодержащих препаратов различного происхождения. Как показывает опыт, лечение наркомании Киев столкнулось с проблемой роста наркозависимых, в том числе за счет использования технологий бесконтактного распространения.

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Что такое наркомания, наркотическая зависимость?

Легкий доступ к наркотикам способствует увеличению количества так называемых "молодых" наркоманов, которые находятся на первой из трех стадий наркозависимости. При приеме наркотиков человек получает ощущение расслабленности и стремится повторить такое состояние, постепенно увеличивая дозу препарата.

На втором этапе наркоман приобретает физическую зависимость, когда каждый день начинается с поиска очередной дозы средства. Приятные ощущения уже не отмечаются, а наркотик нужен для элементарной жизнедеятельности.

На третьем этапе происходит поражение головного мозга с нарушением биохимических реакций в организме, отмечается отказ работы отдельных органов, а человек теряет свое социальное окружение и деградирует.

Причины

Среди основных причин развития наркомании можно выделить следующие:

● желание подражать окружению;

● новые ощущения без осознания возможных последствий;

● простота в приобретении;

● наркотики как инструмент для раскрепощения;

● модные течения и другие.

Признаки, симптомы и последствия

Признаки употребления наркотиков зависят от того, на каком этапе зависимости находится человек.

1. На первом этапе характерными признаками являются доказательства безобидности наркотиков, хвастовство среди своего окружения и периодический всплеск коммуникативности.

2. На второй стадии проявляются более сложные симптомы: неадекватное поведение, участившиеся конфликты, возможные проблемы с законом из-за краж, угонов и т.д.

3. Третья стадия – это полная деградация личности, ослабление организма, психическое расстройство на постоянной основе.

Важно знать, что лечение наркозависимости возможно на любой из перечисленных стадий.

Лечение наркомании в клинике "МедикоМенте" в Киеве

Клиника "МедикоМенте" специализируется на оказании помощи наркозависимым с любой степенью поражения. Главным элементом в лечении считается мотивация зависимого человека на проведение комплекса мер по прекращению приема наркотиков.

Именно по этой причине в штате клиники есть профессиональные врачи-психотерапевты, которые внимательно изучают причины и течение болезни каждого пациента.

Все пациенты проходят курс лечения и контроля выздоровления по индивидуальному, под них разработанному протоколу лечения. В протокол лечения клиники "МедикоМенте" входят:

● мотивация пациента;

● снятие интоксикации организма;

● работа с психотерапевтом;

● аверсивная и ибогаин терапия;

● дополнительные мероприятия при необходимости.

Лечение в клинике проводится только комплексно, так как снятие признаков интоксикации организма не ведет к выздоровлению, требуются дополнительные медицинские процедуры. Обращение в "МедикоМенте" – залог успешного излечения и возвращения наркозависимых к нормальной жизни!