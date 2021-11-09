Які ознаки наркоманії і чому важливе оперативне лікування?

Наркоманія – це важка форма залежності людини від прийому нарковмісних препаратів різного походження. Як показує досвід, лікування наркоманії Київ зіткнулося з проблемою зростання наркозалежних, зокрема за рахунок використання технологій безконтактного розповсюдження.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Що таке наркоманія, наркотична залежність?

Легкий доступ до наркотиків сприяє збільшенню кількості так званих "молодих" наркоманів, які перебувають на першій із трьох стадій наркозалежності. При прийомі наркотиків людина отримує відчуття розслабленості та прагне повторити такий стан, поступово збільшуючи дозу препарату.

На другому етапі наркоман набуває фізичної залежності, коли кожен день починається з пошуку чергової дози засобу. Приємні відчуття не відзначаються, а наркотик потрібен для елементарної життєдіяльності.

На третьому етапі відбувається ураження головного мозку з порушенням біохімічних реакцій в організмі, відзначається відмова роботи окремих органів, а людина втрачає своє соціальне оточення та деградує.

Причини

Серед основних причин розвитку наркоманії можна назвати такі:

● бажання наслідувати оточення;

● нові відчуття без усвідомлення можливих наслідків;

● простота у придбанні;

● наркотики як інструмент розкріпачення;

● модні течії та інші.

Ознаки, симптоми та наслідки

Ознаки вживання наркотиків залежить від цього, якому етапі залежності перебуває людина.

1. На першому етапі характерними ознаками є докази невинності наркотиків, хвастощі серед свого оточення та періодичний сплеск комунікативності.

2. На другій стадії проявляються складніші симптоми: неадекватна поведінка, почастішання конфліктів, можливі проблеми із законом через крадіжки тощо.

3. Третя стадія – це повна деградація особистості, ослаблення організму, психічний розлад на постійній основі.

Важливо знати, що лікування наркозалежності можливе на будь-якій із перерахованих стадій.

Лікування наркоманії у клініці "МедікоМенте" у Києві

Клініка "МедікоМенте" спеціалізується на наданні допомоги наркозалежним з будь-яким ступенем ураження. Головним елементом у лікуванні вважається мотивація залежної людини на проведення комплексу заходів щодо припинення прийому наркотиків.

Саме з цієї причини в штаті клініки є професійні лікарі-психотерапевти, які уважно вивчають причини та перебіг хвороби кожного пацієнта.

Усі пацієнти проходять курс лікування та контролю одужання за індивідуальним, під них розробленим протоколом лікування. До протоколу лікування клініки "МедікоМенте" входять:

● мотивація пацієнта;

● зняття інтоксикації організму;

● робота з психотерапевтом;

● аверсивна та ібогаїн терапія;

● додаткові заходи за потреби.

Лікування в клініці проводиться лише комплексно, оскільки зняття ознак інтоксикації організму не веде до одужання, потрібні додаткові медичні процедури. Звернення в "МедікоМенте" – запорука успішного лікування та повернення наркозалежних до нормального життя!