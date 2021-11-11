Тернополь не готов отказываться от чествования воинов УПА ради денег, - мэр города
Решение о присвоении стадиону в Тернополе имени командующего УПА Романа Шухевича приобрело международную огласку и привело к прекращению совместного с польским Замостьем проекта стоимостью 69 тыс. евро. Городской голова Сергей Надал рассказал Фокусу, что его удивила такая реакция, однако он ни о чем не жалеет.
Мэр Тернополя Сергей Надал в интервью Фокусу "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви" объяснил, что при принятии решения о присвоении городскому стадиону имени Шухевича местные власти и подумать не могли, какой резонанс это вызовет. Он сообщил, что в Тернополе уже более 20 лет существуют улицы Степана Бандеры, солдат дивизии "СС Галичина" и улица Романа Шухевича, которая проходит рядом с центральным стадионом. Поэтому, когда в день рождения командующего УПА городской совет решил присвоить стадиону его имя, никто не колебался.
"Я думаю, что ситуация была искусственно спровоцирована, скорее всего, Россией. То, что этот вопрос поднял посол Израиля перед окончанием своей каденции, тоже имело политическое значение, — отметил Сергей Надал. — Я знаю, какое было безумное давление на наших партнеров в Польше, у которых органы центральной власти устраивали проверки, обыски. Цель была одна – разорвать партнерство с Тернополем. Только один город, с которым мы только начинали партнерство, это сделал. Его городской голова – сторонник нетрадиционных ценностей и отношений – пошел на то, чтобы разорвать с нами сотрудничество. Я не думаю, что 69 тыс. евро – это цена, за которую мы откажемся от своей истории и памяти".
В то же время мэр Тернополя подчеркнул, что с остальными польскими партнерами удалось сохранить хорошие отношения. "Более того, мы общались с представителями польского консульства в Луцке, и они понимают, что этот вопрос заполитизирован, и нужно иметь терпение, чтобы это пережить, — сказал Надал. — Мы гордимся тем, как мы с поляками можем быть примером для всего мира: имея сложную историю, теперь тесно дружим и поддерживаем друг друга. Наши отношения – это не только общение между мэрами, это отношения между школами, больницами, людьми. И их никто не переломит".
Подробнее читайте в материале "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви".