Тернополь не готов отказываться от чествования воинов УПА ради денег, - мэр города

Решение о присвоении стадиону в Тернополе имени командующего УПА Романа Шухевича приобрело международную огласку и привело к прекращению совместного с польским Замостьем проекта стоимостью 69 тыс. евро. Городской голова Сергей Надал рассказал Фокусу, что его удивила такая реакция, однако он ни о чем не жалеет.

Мэр Тернополя Сергей Надал в интервью Фокусу "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви" объяснил, что при принятии решения о присвоении городскому стадиону имени Шухевича местные власти и подумать не могли, какой резонанс это вызовет. Он сообщил, что в Тернополе уже более 20 лет существуют улицы Степана Бандеры, солдат дивизии "СС Галичина" и улица Романа Шухевича, которая проходит рядом с центральным стадионом. Поэтому, когда в день рождения командующего УПА городской совет решил присвоить стадиону его имя, никто не колебался.

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"Я думаю, что ситуация была искусственно спровоцирована, скорее всего, Россией. То, что этот вопрос поднял посол Израиля перед окончанием своей каденции, тоже имело политическое значение, — отметил Сергей Надал. — Я знаю, какое было безумное давление на наших партнеров в Польше, у которых органы центральной власти устраивали проверки, обыски. Цель была одна – разорвать партнерство с Тернополем. Только один город, с которым мы только начинали партнерство, это сделал. Его городской голова – сторонник нетрадиционных ценностей и отношений – пошел на то, чтобы разорвать с нами сотрудничество. Я не думаю, что 69 тыс. евро – это цена, за которую мы откажемся от своей истории и памяти".

В то же время мэр Тернополя подчеркнул, что с остальными польскими партнерами удалось сохранить хорошие отношения. "Более того, мы общались с представителями польского консульства в Луцке, и они понимают, что этот вопрос заполитизирован, и нужно иметь терпение, чтобы это пережить, — сказал Надал. — Мы гордимся тем, как мы с поляками можем быть примером для всего мира: имея сложную историю, теперь тесно дружим и поддерживаем друг друга. Наши отношения – это не только общение между мэрами, это отношения между школами, больницами, людьми. И их никто не переломит".

Подробнее читайте в материале "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви".