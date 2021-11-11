Тернопіль не готовий відмовлятися від ушанування воїнів УПА заради грошей, — мер міста
Рішення про присвоєння стадіону в Тернополі імені командувача УПА Романа Шухевича набуло міжнародного розголосу та призвело до припинення спільного з польським Замостям проекту вартістю 69 тис. євро. Міський голова Сергій Надал розповів Фокусу, що його здивувала така реакція, проте він ні про що не шкодує.
Мер Тернополя Сергій Надал в інтерв'ю Фокусу "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" пояснив, що при ухваленні рішення про присвоєння міському стадіону імені Шухевича місцева влада й подумати не могла, який резонанс це викличе. Він повідомив, що в Тернополі вже понад 20 років існують вулиці Степана Бандери, солдатів дивізії "СС Галичина" та вулиця Романа Шухевича, яка проходить поряд із центральним стадіоном. Тому, коли в день народження командувача УПА міська рада вирішила присвоїти стадіону його ім'я, ніхто не вагався.
"Я думаю, що ситуація була штучно спровокована, швидше за все, Росією. Те, що це питання порушив посол Ізраїлю перед закінченням своєї каденції, теж мало політичне значення, — зазначив Сергій Надал. — Я знаю, який був шалений тиск на наших партнерів у Польщі, у якій органи центральної влади влаштовували перевірки, обшуки. Мета була одна — розірвати партнерство з Тернополем.Тільки одне місто, з яким ми тільки розпочинали партнерство, це зробило. Його міський голова — прихильник нетрадиційних цінностей і стосунків — пішов на те, щоб розірвати з нами співпрацю. Я не думаю, що 69 тис. євро – це ціна, за яку ми відмовимося від своєї історії та пам'яті".
Водночас мер Тернополя наголосив, що з рештою польських партнерів вдалося зберегти добрі стосунки. "Більше того, ми спілкувалися з представниками польського консульства в Луцьку, і вони розуміють, що це питання заполітизоване, і треба мати терпіння, щоб це пережити, — сказав Надал. — Ми пишаємося тим, як ми з поляками можемо бути прикладом для всього світу: маючи складну історію, тепер тісно дружимо та підтримуємо одне одного. Наші стосунки – це не лише спілкування між мерами, це стосунки між школами, лікарнями, людьми. І їх ніхто не переламає”.
Детальніше читайте в матеріалі "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" .