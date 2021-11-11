Тернопіль не готовий відмовлятися від ушанування воїнів УПА заради грошей, — мер міста

Рішення про присвоєння стадіону в Тернополі імені командувача УПА Романа Шухевича набуло міжнародного розголосу та призвело до припинення спільного з польським Замостям проекту вартістю 69 тис. євро. Міський голова Сергій Надал розповів Фокусу, що його здивувала така реакція, проте він ні про що не шкодує.

Мер Тернополя Сергій Надал в інтерв'ю Фокусу "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" пояснив, що при ухваленні рішення про присвоєння міському стадіону імені Шухевича місцева влада й подумати не могла, який резонанс це викличе. Він повідомив, що в Тернополі вже понад 20 років існують вулиці Степана Бандери, солдатів дивізії "СС Галичина" та вулиця Романа Шухевича, яка проходить поряд із центральним стадіоном. Тому, коли в день народження командувача УПА міська рада вирішила присвоїти стадіону його ім'я, ніхто не вагався.

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"Я думаю, що ситуація була штучно спровокована, швидше за все, Росією. Те, що це питання порушив посол Ізраїлю перед закінченням своєї каденції, теж мало політичне значення, — зазначив Сергій Надал. — Я знаю, який був шалений тиск на наших партнерів у Польщі, у якій органи центральної влади влаштовували перевірки, обшуки. Мета була одна — розірвати партнерство з Тернополем.Тільки одне місто, з яким ми тільки розпочинали партнерство, це зробило. Його міський голова — прихильник нетрадиційних цінностей і стосунків — пішов на те, щоб розірвати з нами співпрацю. Я не думаю, що 69 тис. євро – це ціна, за яку ми відмовимося від своєї історії та пам'яті".

Водночас мер Тернополя наголосив, що з рештою польських партнерів вдалося зберегти добрі стосунки. "Більше того, ми спілкувалися з представниками польського консульства в Луцьку, і вони розуміють, що це питання заполітизоване, і треба мати терпіння, щоб це пережити, — сказав Надал. — Ми пишаємося тим, як ми з поляками можемо бути прикладом для всього світу: маючи складну історію, тепер тісно дружимо та підтримуємо одне одного. Наші стосунки – це не лише спілкування між мерами, це стосунки між школами, лікарнями, людьми. І їх ніхто не переламає”.

Детальніше читайте в матеріалі "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" .