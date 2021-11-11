Разделы
Материалы
Украина

Под Львовом производили табачный контрафакт — журналист

7
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом

Под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов. Об этом в Facebook сообщил журналист и блогер Кирилл Сазонов.

"Что интересно, все работники из Кременчуга!" — отметил он.

По мнению журналиста, таких цехов по Украине десятки.

"Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом — курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве Мальборо за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью Дюти Фри мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная", — отметил он.

Как отметил журналист, проблема не в том, что цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить.

Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Подпольный табачный цех под Львовом
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех
Под Львовом ликвидировали подпольный табачный цех