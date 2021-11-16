"Мы открываем 12 международных школ в Киеве для доступа детей к глобальным знаниям", - Майкл Гарбе

Michael Garbe — директор международного департамента STUDY ACADEMY High School, профессор, преподаватель, магистр по истории университета Оксфорда

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- Майкл, вы преподавали в школах в разных странах мира и в Украине. Как вы считаете, в чем главное отличие украинского образования?

Системы всех стран отличаются, конечно, у каждой свои плюсы и минусы. Но самое главное, от чего сейчас отказывается мир, это жесткие рамки классического образования 20 века, где есть фиксированное количество учебных часов на каждый предмет. Персонализация обучения — это один из основных трендов образования будущего. Ученики должны получить возможность двигаться по индивидуальной траектории, выбирая сочетание интересующих их предметов и степень погружения в каждый из них. Такой подход существенно повышает мотивацию.

— Вы имеете в виду, персонализированную программу обучения для каждого ученика? Неужели это возможно?

Вы правы, это не просто. Но мир развивается и меняется, мы не можем оставаться в прошлом. Открывая STUDY Academy High School, мы стремились создать образовательное пространство, где в классах будет не более 10 человек, где учитель сможет корректировать программу для каждого ученика и уделить больше внимания сложной теме. К счастью, кроме учителя, есть еще искусственный интеллект и он помогает.

— Искусственный интеллект в обучающей программе? Как это работает?

Смотрите, например, ученик выполняет домашнее задание на платформе по математике, и у него хорошо получается, он быстро выполняет задание, не совершает ошибок. Зачем ему проходить еще 10 типов задач по этой теме? В этом случае платформа с искусственным интеллектом переводит его на следующий уровень и дает более сложные или более креативные задачи. С другой стороны, предмет, например химия, не дается ученику. Платформа предложит несколько задач разного типа по одной теме, если нет — отправит фидбек учителю, что требуется дополнительная консультация.

— А школьные дисциплины будут меняться? Есть ли в вашей программе трудовое обучение и тому подобное?

Это непростой вопрос, с одной стороны, у нас утвержденная программа МОН Украины, а с другой — понимаем, что есть новые актуальные знания, за которые родители сейчас доплачивают на дополнительных секциях после школы. К примеру, IT-предметы. Программирование, веб-дизайн, 3D-моделирование — это уже не о воспитании айтишника, это знания, которые пригодятся любому ученику в будущем, от врача до журналиста. Поэтому в STUDY ACADEMY High School мы интегрировали их в образовательную программу. Мы изучаем химию в VR-очках, печатаем сердце на 3D-принтере на уроке биологии, дополняем трудовое обучение робототехникой, а рисование — веб-дизайном.

Еще один мировой тренд, который есть в программе лицея, — это сочетание предметов. В классической системе образования ученик рассматривает мир сквозь призму одного профильного направления. Но такой подход все чаще критикуют: изучая явление с одного ракурса, мы не видим полной картины. Например, темы химии, физики, биологии тесно связаны, но мы изучаем их в разных семестрах, даже в разных классах. Такая же ситуация с историей, литературой и искусством.

— Почему вы выбрали математику как профильный предмет в Лицее?

Английский язык и математику. Поскольку это основы, фундамент для овладения другими предметами и инструментом для развития мышления. Математика значима не только формулами, с помощью которых возводятся мосты и пишутся компьютерные программы. Огромная ценность этой науки — способность прокачивать мозг и создавать новые нейронные связи. Математика учит думать, находить разные пути решения проблем и находить для них оптимальное решение.

В программу математики в STUDY Academy High School мы включили такие важные предметы как развитие логики, финансового интеллекта и аналитического мышления.

Кстати, мы единственные в Украине, кто объединил украинскую и кембриджскую программы по изучению математики. Поэтому наши ученики изучают математику на двух языках.

— Сейчас много говорят о переходе на онлайн-обучение, что вы думаете об этом?

Я думаю, странно не использовать цифровые технологии для обучения поколения, которое всю сознательную жизнь пользовалось гаджетами и интернетом. Технологии, безусловно, повышают эффективность обучения и делают его интерактивным. В STUDY ACADEMY High School мы используем онлайн-платформу как дополнение к офлайн-занятиям, это позволяет оптимизировать процесс обучения, например, перевести изучение некоторых предметов в дистанционный формат, освободив время на уроках для финансовой грамотности, развития бизнес-мышления, тайм-менеджмента и т.д.

- Майкл, Вы рассказывали о своем обучении в Университете Оксфорда. Как этот опыт повлиял на открытие STUDY ACADEMY High School?

Мир стал еще более глобальным, я учился в Нидерландах, Франции, получил диплом магистра по истории в Оксфордском университете. Я понимаю, что обучение за границей открывает важные двери, формирует ценности и дает знания, которые строят будущее. Но не каждый имеет возможность учиться за границей, это я тоже понимаю.

Наш опыт и стремление открыть доступ к глобальным знаниям украинским школьникам позволили открыть 12 международных школ в Киеве. С международной программой, IT-предметами и двойной аккредитацией — от МОН Украины и Кембриджского университета.

Необязательно ехать в США или Канаду, чтобы получить международный аттестат, посещать Британию, чтобы выучить английский до уровня носителей языка и тратить десятки тысяч долларов, чтобы поступать в лучшие университеты мира. Это можно сделать рядом с домом — в STUDY Academy High School и в результате получить стипендию на обучение.

— Дайте ваш совет молодому поколению. Как достигать действительно больших целей?

Большие цели, сейчас все говорят о достижении целей:)

Но самая сложная часть — это именно выбрать цель, решить, к чему двигаться. Сейчас родители дают детям больше свободы, стараются не навязывать свою точку зрения или картину жизни. Спрашивают: "Кем ты хочешь быть? Чем заниматься? Мы поможем". Но сделать выбор своего будущего — это сложное решение, которое ложится на плечи школьника в 16 лет.

В STUDY Academy High School мы стремимся облегчить этот выбор для школьников. Начиная с 7 класса, ученик много работает с психологом, ментором, ведь здесь важно задать правильные вопросы, показать разные возможности, чтобы разжечь желание быть успешным в том, что действительно нравится.

Наши ученики получают стипендии на обучение в топовых университетах мира, потому что действительно понимают, почему им важно получить именно эту профессию.

Приглашаю всех амбициозных школьников и их родителей на презентацию STUDY Academy High School 21 ноября. Там мы сможем пообщаться лично и определить направление развития для вашего ребенка. Вы поймете, почему программа нашего Лицея не имеет аналогов в Украине. До встречи на ивенте!