Ми відкриваємо 12 міжнародних шкіл у Києві для доступу дітей до глобальних знань", - Майкл Гарбе

Michael Garbe — директор міжнародного департаменту STUDY ACADEMY High School, професор, викладач, магістр з історії університету Оксфорда

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- Майкл, ви викладали в школах у різних країнах світу та в Україні. Як ви вважаєте, в чому головна відмінність української освіти?

Системи всіх країн відрізняються, звичайно, в кожної свої плюси й мінуси. Але найголовніше, від чого зараз відмовляється світ, це жорсткі рамки класичної освіти 20 сторіччя, де є фіксована кількість навчальних годин на кожен предмет. Персоналізація навчання — це один з основних трендів освіти майбутнього. Учні мають отримати можливість рухатися індивідуальною траєкторією, обираючи поєднання цікавих їм предметів і ступінь занурення в кожен із них. Такий підхід суттєво підвищує мотивацію.

- Ви маєте на увазі, персоналізовану програму навчання для кожного учня? Невже це можливо?

Ви праві, це не просто. Але світ рухається та змінюється, ми не можемо залишатись у минулому. Відкриваючи STUDY Academy High School ми прагнули створити освітній простір, де в класах буде не більше 10 осіб, де вчитель зможе коригувати програму для кожного учня та приділити більше уваги складній темі. На щастя, крім вчителя є ще штучний інтелект і він допомагає.

- Штучний інтелект у навчальній програмі? Як це працює?

Дивіться, наприклад, учень виконує домашнє завдання на платформі з математики, і в нього добре виходить, він швидко виконує завдання, не робить помилок. То навіщо йому проходити ще 10 типів завдань із цієї теми? В цьому разі платформа зі штучним інтелектом переводить його на наступний рівень і дає складніші або креативніші завдання. З іншого боку, предмет, наприклад хімія, який не дається учню. Платформа запропонує декілька завдань різного типу з однієї теми, якщо ні — відправить фідбек вчителю, що потрібна додаткова консультація.

- А шкільні дисципліни будуть змінюватись? Чи є у вашій програмі ОБДЖ, трудове навчання тощо?

Це не просте запитання, з одного боку, ми маємо затверджену програму МОН України, а з іншого — розуміємо, що є нові актуальні знання, за які батьки зараз доплачують на додаткових секціях після школи. Наприклад, IT-предмети. Програмування, вебдизайн, 3D-моделювання — це вже не про виховання айтішника, це знання, які стануть у пригоді будь-якому учню в майбутньому, від лікаря до журналіста. Тому в STUDY ACADEMY High School ми інтегрували їх у навчальну програму. Ми вивчаємо хімію у VR-окулярах, друкуємо серце на 3D-принтері на уроці біології, доповнюємо трудове навчання робототехнікою, а малювання — вебдизайном.

Ще один світовий тренд, який є в програмі ліцею, — це поєднання предметів. У класичній системі освіти учень розглядає світ крізь призму одного профільного напряму. Але такий підхід все частіше критикують: вивчаючи явище з одного ракурсу, ми не бачимо повної картини. Наприклад, теми хімії, фізики, біології тісно пов'язані, але ми вивчаємо їх у різних семестрах, навіть у різних класах. Така сама ситуація з історією, літературою та мистецтвом.

- Чому ви обрали математику як профільний предмет у Ліцеї?

Англійську та математику. Оскільки це основи, фундамент, для опанування інших предметів та інструмент для розвитку мислення. Математика значима не лише формулами, за допомогою яких зводяться мости й пишуться комп’ютерні програми. Величезна цінність цієї науки — здатність прокачувати мозок та створювати нові нейронні зв’язки. Математика вчить думати, знаходити різні шляхи розв'язання проблем і знаходити для них оптимальне рішення.

До програми математики в STUDY Academy High School ми включили такі важливі предмети, як розвиток логіки, фінансового інтелекту та аналітичного мислення.

До речі, ми єдині в Україні, хто поєднав українську та кембриджську програми математики. Тому наші учні вивчають математику двома мовами.

- Зараз багато говорять про перехід на онлайн-навчання, що ви думаєте про це?

Я думаю, що дивно не використовувати цифрові технології для навчання покоління, яке все свідоме життя користувалося гаджетами та інтернетом. Технології, безумовно, підвищують ефективність навчання та роблять його інтерактивним. У STUDY ACADEMY High School ми використовуємо онлайн-платформу як доповнення до офлайн занять, це дозволяє оптимізувати процес навчання, наприклад, перевести вивчення деяких предметів у дистанційний формат, звільнивши час на уроках для фінансової грамотності, розвитку бізнес-мислення, тайм-менеджменту та ін.

- Майкл, Ви розповідали, про своє навчання в Університеті Оксфорду. Як цей ваш досвід вплинув на відкриття STUDY ACADEMY High School?

Світ став ще глобальнішим, я навчався в Нідерландах, Франції, отримав диплом магістра з історії в університеті Оксфорду. Я розумію, що навчання за кордоном відкриває важливі двері, формує цінності та дає знання, що будують майбутнє. Але не кожен має можливість навчатися за кордоном, це я також розумію.

Наш досвід та прагнення відкрити доступ до глобальних знань українським школярам дали змогу відкрити 12 міжнародних шкіл у Києві. З міжнародною програмою, IT-предметами та подвійною акредитацією — МОН України та Кембриджського університету.

Не обов'язково їхати до США чи Канади, щоб отримати міжнародний атестат, відвідувати Британію, щоб вивчити англійську до рівня носіїв мови та витрачати десятки тисяч доларів, щоб вступати до найкращих університетів світу. Це можна зробити поруч із домом — у STUDY Academy High School та в результаті отримати стипендію на навчання.

- Ваша порада молодому поколінню, як досягати дійсно великих цілей?

Великі цілі, зараз усі говорять про досягнення цілей :)

Але найскладніша частина — це саме обрати ціль, вирішити, до чого рухатись. Зараз батьки дають дітям більше свободи, намагаються не нав'язувати свою точку зору чи картину життя. Запитують: "Ким ти хочеш бути? Чим займатися? Ми допоможемо". Але зробити вибір свого майбутнього — це складне рішення, яке лягає на плечі школяра в 16 років.

У STUDY Academy High School ми прагнемо полегшити цей вибір для школярів. Починаючи з 7 класу учень багато працює з психологом, ментором, адже тут важливо поставити правильні запитання, показати різні можливості, щоб розпалити бажання бути успішним у тому, що справді подобається.

Наші учні отримують стипендії на навчання в топових університетах світу, тому що дійсно розуміють чому їм важливо здобути саме цю професію.

Тож запрошую всіх амбітних школярів та їхніх батьків на презентацію STUDY Academy High School 21 листопада. Там ми зможемо поспілкуватися особисто та визначити напрям розвитку для вашої дитини. Ви зрозумієте, чому програма нашого Ліцею не має аналогів в Україні. До зустрічі на івенті!