Реакторный зал Чернобыльской АЭС сняли при помощи дрона впервые с момента аварии (видео)

В ходе миссии исследователям нужно было убедиться, что в 5 энергоблоке нет опасных ядерных отходов.

Дрон швейцарской компании Flyability исследовал реакторный зал Чернобыльской атомной электростанции впервые с момента аварии. Об этом сообщает издание Vice News.

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Кадры руин удалось заснять при помощи аппарата Elios 2, который был сконструирован специально для обследования опасных для человека мест, в частности, атомных станций. Дрон оборудован жестким наружным каркасом, который защищает его от столкновений с различными предметами и поверхностями во время полета.

По данным журналистов, изначально аппарат должны были использовать для съемки внутри здания, расположенного неподалеку от АЭС, однако группа специалистов, ответственных за вопросы безопасности на станции, увидев функционал дрона, попросили исследовать при помощи него 5-й энергоблок.

Цель миссии заключалась в том, чтобы подтвердить, что в 5 реакторе, который все еще строился, когда в апреле 1986 года произошла катастрофа, не было ядерных отходов.

Как рассказали представители Flyability, этот проект был сложен в реализации, так как 70-метровая стена, через которую аппарат должен был пролететь, сделана из бетона, поэтому был риск потерять связь с дроном и в результате лишиться его. Однако в связи с тем, что потолок здания был выполнен из стали, которая хорошо пропускает сигнал, специалистам удалось получить большое количество качественных видео- и фотоматериалов, снятых внутри энергоблока.

По окончании миссии исследователи убедились, что внутри здания нет опасных для человека ядерных материалов.

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